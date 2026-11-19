Hepsiburada, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü dolayısıyla, 2017 yılında hayata geçirdiği Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programının dokuz yıllık sonuçlarını paylaştı. Bugüne kadar 75 binden fazla girişimci kadına ve 340’ı aşkın kadın kooperatifine ulaşan program, kadınların dijital ekonomiye katılımını ve işlerini büyütmelerini desteklemeyi sürdürüyor.

Kadınların e-ticarette kendi işlerini kurmalarına ve markalarını geliştirmelerine katkı sunan program kapsamında komisyon indirimleri, kargo desteği, reklam avantajları, profesyonel ürün fotoğrafçılığı, eğitim ve mentorluk gibi imkânlar sağlanıyor. Program sayesinde bugüne kadar 8 binden fazla kadın kendi markasını kurdu. Hepsiburada’daki iş ortaklarının yüzde 25’ini girişimci kadınlar oluştururken, kadın girişimcilerin ve kooperatiflerin platformda satışa sunduğu ürün sayısı 134 milyonu aştı. Girişimci kadınların platformdaki cirosu yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42, sipariş sayısı ise yüzde 23 arttı.

Hepsiburada Kurumsal İletişim ve Sosyal Etki Grup Direktörü Canan Binal Yılmaz, programın dokuz yıllık yolculuğunu değerlendirerek, “2017 yılında, bu topraklarda doğan kadın markalarını Türkiye’de ve dünyada büyütmek hedefiyle yola çıktık. Dokuz yıldır kadınların e-ticarete girişte karşılaştıkları engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Ancak bizim için asıl başarı, kadınların e-ticarete adım atmaları kadar bu alanda kalıcı olmaları, rekabet güçlerini artırmaları ve markalarını büyütmeleri. Bu nedenle programımızı yalnızca ticari avantajlar sunan bir destek modeli olarak değil, eğitimden mentorluğa, yeni pazarlara erişimden marka görünürlüğüne uzanan bütüncül bir yapı olarak geliştiriyoruz. Kurumlar arası iş birliklerimiz, kadınların başarılarını yurt dışına taşıyan çalışmalarımız ve Anadolu’nun farklı illerinde gerçekleştirdiğimiz buluşmalarla girişimci kadınların dijital ekonominin güçlü ve sürdürülebilir aktörleri olmalarını hedefliyoruz” dedi.

Kadın girişimcilere ve kooperatiflere kapsamlı destek

Hepsiburada, kadın girişimcilerin e-ticarette sürdürülebilir büyümesini sağlamak amacıyla ticari avantajların yanı sıra eğitim ve pazarlama destekleri de sunuyor. Programdan yararlanan girişimci kadınlara yüzde 50 komisyon indirimi, 200 ürüne kadar profesyonel fotoğraf çekimi ve sponsorlu ürün reklamlarında kullanılmak üzere 5 bin TL HepsiAd reklam bakiyesi sağlanıyor. Ayrıca ön muhasebe, e-fatura ve stok takibi gibi iş süreçlerinde kullanılabilecek çözümler indirimli olarak sunuluyor.

Kadın kooperatiflerine yönelik destekler kapsamında ise ilk altı ay sıfır komisyon, sonraki dönemde süresiz yüzde 1 komisyon avantajı uygulanıyor. İadeler dâhil kargo giderleri karşılanırken, 500 ürüne kadar profesyonel stüdyo çekimi desteği veriliyor. Ücretsiz eğitimler ve platform içi görünürlük imkânlarıyla da kadın girişimcilerin ve kooperatiflerin daha geniş müşteri kitlelerine ulaşarak faaliyetlerini büyütmeleri amaçlanıyor.