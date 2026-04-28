9 yaşındaki şehide yürek yakan veda: Beni bırakıp gitme
9 yaşındaki şehide yürek yakan veda: Beni bırakıp gitme

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
9 yaşındaki şehide yürek yakan veda: Beni bırakıp gitme

Gazze'de terör devleti İsrail'in kalleş saldırısında şehit olan 9 yaşındaki Adil'e kardeşinin vedası yürekleri yaktı.

İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Adil Lafi Neccar'ın küçük kardeşi, ağabeyine "Beni bırakıp gitme, hakkını helal et." diyerek veda etti.

İsrail ordusunun 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze'de sürdürdüğü saldırılarında bir çocuk daha yaşamını yitirdi.

9 yaşındaki Adil'in naaşı, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirildi. Çocuklarıyla vedalaşmak için morga gelen aile, Adil'in cansız bedenini görünce gözyaşlarına ve öfkelerine hakim olamadı.

Aile üyelerinden biri, Adil'in aldığı yaralara işaret ederek füzeyle vurulanın henüz küçük bir çocuk olduğunu dile getirdi.

 

 "Adil, beni bırakıp gitme"

Adil'in naaşına sarılarak ağlayan küçük kardeşi, "Adil, kardeşim beni bırakıp gitme, hakkını helal et." diyerek gözyaşı döktü.

Yakınları, küçük çocuğu güçlükle teskin etti.

Adil'in babası ise yaşadığı acının etkisiyle konuşamadı.

"Bu çocuk günahsız, bu çocuğun günahı neydi?

Adil'in yakınlarından Suheyb Neccar ise "Bu çocuk günahsız, bu çocuğun günahı neydi? Neden üzerine füze atıldı? Bu çocuk ne yaptı? Ne füze fırlattı, ne tank patlattı ne de başka bir şey yaptı." sözleriyle tepkisini ve üzüntüsünü ifade etti.

Adil'in kimse için bir tehlike teşkil etmediğini vurgulayan Neccar, "Neden bir füze gelip böyle parçaladı? Neden ey dünya? Allah'tan korkun, bizi anlayın artık." diye haykırdı.

Saldırının gerçekleştiği yerin güvenli bir bölge ve normalde hep gidip geldikleri bir bina olduğunu söyleyen Neccar, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer güvenli olmasaydı oraya gitmezdi. Ama bölge güvenliydi, birdenbire üzerine füze indirdiler. Neden böyle yapılıyor, günah değil mi?"

 

"Çocuklar sadece yemek yiyebilmek, su içebilmek için karton topluyorlardı"

Aile yakınlarından Sabrin Neccar da saldırılara tepki göstererek, "Her gün çocuklarımıza ateş açıyorlar. Bu çocukların günahı ne? Bu çocukların suçu ne?" dedi.

Çocukların ne silahı ne de tankı olduğunu, hiçbir suçları bulunmadığını dile getiren Filistinli kadın, "Çocuklar, gidip karton topluyorlar, sadece yemek yiyebilmek, su içebilmek için karton topluyorlar. Karınlarını doyurabilmek için bunları yapıyorlar. Ne diyebiliriz? Allah sizden intikamımızı alsın." ifadelerini kullandı.

Hastane avlusunda cenaze namazı

Adil'in cenazesi, yakınlarının son vedası için hastane avlusuna çıkarıldı. Acılı aile, sarılıp ayrılmak istemediği evlatlarına gözyaşları içinde veda etti.

Hastane avlusunda kılınan cenaze namazının ardından Adil'in naaşı defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü.

9 yaşındaki Adil Neccar, İsrail ordusunun ateşkese rağmen sabah saatlerinde Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.

Türk hava sahasına giremedi! İsrail Cumhurbaşkanı adeta mahsur kaldı

Dünya

Türk hava sahasına giremedi! İsrail Cumhurbaşkanı adeta mahsur kaldı

İsrail'den ateşkes ortasında "Gazze modeli" tehdidi! Lübnan'ın güneyinde evler havaya uçuruluyor!

Gündem

İsrail'den ateşkes ortasında "Gazze modeli" tehdidi! Lübnan'ın güneyinde evler havaya uçuruluyor!

İsrail'den alçak saldırı! Şehit oldular

Dünya

İsrail'den alçak saldırı! Şehit oldular

Mossad direktörü İsrail’i Nazilere benzetti: Yahudi olmaktan utanıyorum!

Dünya

Mossad direktörü İsrail’i Nazilere benzetti: Yahudi olmaktan utanıyorum!

Boşnak

Geçti güney Carolina nın pazarı sür eşeğini New Jersey e...
