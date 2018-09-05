THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

9 yaşındaki çocuğun şakası kanlı bitti!

Kahramanmaraş'ta 9 yaşındaki bir çocuk, eve gelen komşularını şaka yaparken tüfekle vurarak yaraladı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 08:39
9 yaşındaki çocuğun şakası kanlı bitti!

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Onikişubat İlçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Fatma Arık, komşusu F.G.'nin evine misafirliğe gitti. 9 yaşındaki M.G., babasına ait av tüfeğini Arık'a doğrultup 'Seni vurayım mı?' diye şaka yapmak istedi. Bu sırada tüfeğin kazara ateş alması sonucu Fatma Arık elinden yaralandı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne (KSÜ) götürülen Fatma Arık tedaviye alınırken, kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma’nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 08:39
  1. Kahramanmaraş
  2. çocuk
  3. av tüfeği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Af çıkıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan af bekleyenleri sevindirecek açıklama
    1. Af çıkıyor mu? Cumhurbaşkanı..
    2. Meteorolojiden İstanbul için son..
    3. McCain'in yerine eski senatör Jon Kyl..
    4. Zabıta ile esnaf dostluk maçı yapacak
    5. Aydın’da inşaat temeline düşen işçi..
    6. Kayseri'de 115 kilogram eroin ele..
    7. Başkan Erdoğan: Bunları aşacağız!
    8. Adana’da çiftlik bekçisi sulama..
    9. AK Parti ve MHP yerel seçimlerde..
    10. Zehir tacirlerine darbe... 115..
    11. Fayton otomobile arkadan çarptı: 1..
    12. Kahramanmaraş’ta biber yüklü kamyon..
    13. 9 yaşındaki çocuğun şakası kanlı bitti!
    14. TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı!
    15. Eskişehir’de silahlı kavga: 1’i ağır 3..
    16. Bursa’da park parası yüzünden bıçaklı..
    17. Hakim savcı alımı son dakika Adalet..
    18. Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20..
    19. Hukuk fakültesi 5 yıl mı oldu?
    20. Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye'nin..
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Bu da yeni TOSUNCUK! Yerli ve milli değil, Çin malı çıktı
    Bu da yeni TOSUNCUK! Yerli ve milli değil, Çin malı çıktı
    İspanya'dan Suudi Arabistan'a 'bomba' darbesi! Tüm satışlar durduruldu
    İspanya'dan Suudi Arabistan'a 'bomba' darbesi! Tüm satışlar durduruldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Tortum Gölü üzerinde flaş proje! Türkiye'nin en büyüğü olacak
    Tortum Gölü üzerinde flaş proje! Türkiye'nin en büyüğü olacak
    Bir ülke daha ABD'ye resti çekti! Vazgeçmeyiz
    Bir ülke daha ABD'ye resti çekti! Vazgeçmeyiz