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Otomotiv 9 yaş ve altındaki araçlara talep fazla! Bu modeller değerlemede daha çok öne çıkıyor
Otomotiv

9 yaş ve altındaki araçlara talep fazla! Bu modeller değerlemede daha çok öne çıkıyor

Yeniakit Publisher
2023-12-26 11:36:00 - 2023-12-26 11:37:03
9 yaş ve altındaki araçlara talep fazla! Bu modeller değerlemede daha çok öne çıkıyor

Yaklaşık 3.5 milyon araca değerleme yapılırken tüketicilerin tercih ettiği model ve araçlar da belirlendi. İşte ikinci elde öne çıkan araçların profili:

VavaCars, ikinci el araç piyasasının canlılığını koruduğu 2023 yılında yaklaşık 3,5 milyon araca değerleme yaparak sektörün nabzını tuttu. VavaCars’ın online platformu üzerinden değerlemesi yapılan araçların yüzde 63’ü 6 yaş ve altı araçlardan oluşurken, yüzde 88’ini ise 120 bin kilometre altı araçlar oluşturdu.

Renault koltuğa tutundu

Değerleme yapılan araçların yüzde 81’i değer olarak 500 bin ile 1 milyon TL arasında yer aldı. Renault, Volkswagen, Fiat, Opel ve Hyundai sırasıyla en çok değerleme yapılan ilk 5 marka olurken, hem en çok değerleme yapılan hem de en çok satılan model ise yine Fiat Egea oldu.

İkinci el otomobil pazarı, dinamizmi ve geniş ürün yelpazesiyle tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Değerlendirmeler, 2023 yılının ikinci el otomobil sektörü açısından oldukça verimli geçtiğini gösteriyor. İlk 5 marka sıralamasında öne çıkanlar Renault, Volkswagen, Fiat, Opel ve Hyundai oldu.

En çok değerleme yapılanlar

En çok değerlemesi yapılan bu markalar, aynı zamanda piyasanın belirleyicileri arasında yer alarak toplam satışın yarısından fazlasını (yüzde 51) oluşturdu. Hem en çok değerlemesi yapılan hem de en çok satılan modeller arasında Fiat Egea yine zirveye yerleşirken, onu sırasıyla Honda Civic, Renault Clio, Renault Megane ve Volkswagen Polo izledi. Söz konusu 5 model, toplam araç satışlarının yüzde 28’ini oluşturdu.

Kullanıcıların yüzde 88’i 9 yaş ve altına yöneldi

2020 ve 2021 model araçlar, ikinci elde en yoğun değerleme yapılan model yılları olurken, onları sırasıyla 2017, 2016 ve 2015 yıllarında üretilen araçlar takip etti. Değerlemelerin çoğunluğu genç araçlara odaklanırken, bunların yüzde 35’ini 40 bin kilometreye kadar olanlar, yüzde 88’ini ise 120 bin kilometreye kadar olanlar oluşturdu. Bu veriler, tüketicilerin daha genç ve daha az kullanılmış araçlara yönelmeye devam ettiğini gösterdi. Buna paralel olarak satılan araçların yüzde 32’sini 40 bin kilometre, yüzde 92’sini 120 bin kilometre altı araçlar oluşturdu.
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