9. Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışmasında kazananlar belli oldu

Milas doğumlu dünyaca ünlü karikatür sanatçısıTurhan Selçuk adına Milas Belediyesi tarafından bu yıl 48 farklı ülkeden 435 karikatüristin 1687 karikatür ile katılımıyla 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışmasının ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Tarihi Çöllüoğlu Hanı içerisinde yoğun bir katılım eşliğinde düzenlenen törene; CHP Muğla Milletvekilleri Suat Özcan,Süleyman Girgin,geçmiş dönem Milletvekilleri Fevzi Topuz,Tolga Çandar ,CHP İl Başkan Adem Zeybekoğlu, İlçe Başkanı İlgin Göktepe,Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün,Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat,başkan yardımcıları,belediye meclis üyeleri çeşitli sivil toplum kuruluşları ve temsilcileri,oda başkanları,mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri , Turhan Selçuk’un eşi Ruhan Selçuk ,Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zeynep Oral , yarışmanın jüri üyeleri Kamil Masaracı,İzel Rozental , Serter Karataban,Aslı Alpar,Halit Kurtulmuş ile yarışmanın birincilik ödülünü kazanan Saman Torabiikincilik ödülünükazanan Javad Takjoo ve üçüncülük ödülü sahibi Muhittin Köroğlu ve sanat severler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zeynep Oral;Turhan Selçuk ile uzun yıllar önce tanıştığını aynı gazetelerde çalışma fırsatı bulduğunu belirterek, “Daha önce Milliyet gazetesi daha sonrasında ise Cumhuriyet gazetesinde birlikte çalıştık. Aramızda çok iyi bir güven ve dostluk duygusu vardı.Onun ki çizgiye adanmış tüm bir yaşam.Yalnız çizgiye değil,insanı insan yapan değerlere adanmış bir yaşam.Karikatür sözcüğünden çok daha geniş alanlara ve anlamlara uzanan bir çizgi sanatı.Doğunun mistik çizgileri ile batının düşünce biçimlerini harmanlayan bir biçem.İşte belkide Turhan Selçuk’un sanatının büyüsü bu sınırsızlıktan kaynaklanıyor.Benim Turhan ağabeyimin çizgilerinin bence tek amacı vardı. Dünyayı değiştirmek.Daha güzel daha eşit daha demokratik bir dünya.Savaşsız sömürüsüz bir dünya yaratma çabası.En özgür kuşlardan daha özgür çizgilere hep bu amaçla,bu yolda kanat çırptı”dedi.

Oral’ın ardından kürsüye davet edilen Turhan Selçuk’un eşi Ruhan Selçuk ; Turhan Selçuk’a sevgi ve saygı duruşu niteliğindeki yarışmanın 9. yılına başarıyla ulaşmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek; “Karikatür güldüren,düşündüren,eğiten ve insanı öz eleştiriye davet eden sanat dallarının başında yer alıyor.Turhan Selçuk zarif ve sağlam çizgileriyle,yalın anlatımıyla,söz kullanmadan okunan çizgileriyle halkın sözcüsü olmuş tüm insanlık hallerine ayna tutmuştur.O,olağan üstü çizgileriyle evrensel dili yakalayarak belleklerde silinmeyen izler bıraktı. O ,Cumhuriyet değerlerini genç nesillere aktaran bir görev üstlenmişti” dedi

Yarışmanın ev sahibi olarak söz alan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; Milas’ta Milas Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinliklerinden örnekler vererek karikatür yarışmasının belediye ve ilçe açısından farklı bir önemi olduğunu belirterek; “Yarışmayla ilgili ilk teklif bize Kamil Masaracı tarafından geldi.Aradan geçen 9 yıllık süreçte her geçen gün çok daha güzel yarışmalar ve eserler ortaya çıktı. Uluslar arası boyutta gerçekleştirdiğimiz yarışmamıza farklı ülkelerden başvurular oluyor. Her yıl İran karikatüristleri genellikle başarılı oluyor. Onları bir kez daha tebrik ediyorum.Yarışmaya başvuruda bulunan eser gönderen gerçekleşmesinde katkısı bulunan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum”dedi.

Törenin son konuşmacısı olarak davet edilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ise Turhan Selçuk’un Milas’ın Selimiye mahallesinde dünyaya geldiğini hatırlatarak ;”Bu coğrafyada Turhan Selçuk gibi çok değerli isimler yetişti.Artık gazetelere baktığımızda onun çizgileri gibi eserleri göremiyoruz.Hatta gazetelerde karikatür yok.Aslında bu çizgilere toplumumuzun çok ihtiyacı var.İnşallah önümüzdeki yıl 10. yarışmamızda aynı başarı ile gerçekleşir” diyerek katılan herkese teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından yarışmada derece girenlere ödülleri törene katılan protokol tarafından verildi.Program jüri üyeleri ve karikatüristlerin günün anısı yaptıkları çizim ve sergi açılışı ile sona erdi.Etkinliğe Muğla Büyükşehir Belediyesi Quartet topluluğu da müzik dinletisi ile renk kattı.