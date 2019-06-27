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9. Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen festivalin ana teması "teknoloji bağımlılığı" olarak belirlendi- Festival kapsamında katılımcıların teknolojiden uzak durmaları ve sosyal faaliyetlerde bulunmaları amacıyla "teknolojik detoks alanı" oluşturuldu

27 Haziran 2019 Perşembe 17:57
9. Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali


ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali başladı.

Manavgat Belediyesince Titreyengöl Turizm Merkezi'ndeki bir tesiste gerçekleştirilen festivalin ilk gününde, festival alanına gelen motosiklet tutkunları kayıt yaptırıp çadırlarını kurmaya başladı.

Kamp alanına motosikletiyle gelen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, gazetecilere yaptığı açıklamada, festival sayesinde motosiklete olan ilgiyi arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Motosiklet kullanmanın kurallara uyulduğunda tehlikeli bir tutku olmadığına dikkati çeken Sözen, "Motosiklet kullanmanın sportif bir etkinlik olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Motosiklet tutkusunun kurallara uyarak insanları tehlikeye sokmadan devam ettirebildiğimiz taktirde, son derece güzel olduğuna inanıyoruz." dedi.

Manavgat'ta 30 Haziran'a kadar devam edecek festivalde çeşitli yarışmalar, partiler, konserler ve motosiklet akrobasisi gibi farklı etkinlikler düzenlenecek.

Teknoloji bağımlılığının ana tema olarak belirlendiği festivale, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 150 motosiklet kulübünden 5 bine yakın motosikletlinin katılması bekleniyor.

Festival kapsamında katılımcıların teknolojiden uzak durmaları, sosyal faaliyetlerde bulunmaları amacıyla oluşturulan "teknolojik detoks alanı"nda katılımcıların birbirleriyle sohbet etmesi ve sosyal ilişkilerini arttırması hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 17:57
  1. Antalya
  2. Manavgat
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  4. Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali

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