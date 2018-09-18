9. Türkiye Enerji Zirvesi 8-10 Ekim'de yapılacak

Zirve organizasyon komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) desteğiyle 8-10 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek zirvede yaklaşık bin 500 ulusal ve uluslararası katılımcı bir araya gelecek.

Yeni iş birliği imkanlarına kapı aralayacak zirveye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın da katılması bekleniyor.

Zirvede, Türkiye akaryakıt, LPG, elektrik ve doğalgaz piyasaları ile yenilenebilir enerji yatırımları ve finansmanı, elektrikli araçlar, petrol talebi ve gelecek beklentileri, enerjide dijitalleşme trendleri, bölgesel enerji ticaret merkezleri ve Akdeniz doğalgaz piyasaları gibi birçok konu ele alınacak.

Ayrıca, 37 düzenleyici kurumun üye olduğu Enerji Düzenleyicileri Birliği (ERRA) 17. Enerji ve Yatırım ve Düzenleme Konferansı da 9. Türkiye Enerji Zirvesi ile birlikte eş zamanlı olarak düzenlenecek.

Söz konusu konferans, Türkiye ve diğer ERRA üyesi ülkelerin bulunduğu Avrupa, Asya, Afrika, Ortadoğu ve Amerika'dan düzenleyici kurumları, hükümet yetkililerini, enerji şirket ve profesyonelleriyle yatırımcılarını bir araya getirecek.