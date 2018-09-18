THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

9. Türkiye Enerji Zirvesi 8-10 Ekim'de yapılacak

Enerji sektöründeki güncel gelişmelerin ve trendlerin konuşulacağı 9. Türkiye Enerji Zirvesi 8-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

18 Eylül 2018 Salı 11:14
9. Türkiye Enerji Zirvesi 8-10 Ekim'de yapılacak

Zirve organizasyon komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) desteğiyle 8-10 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek zirvede yaklaşık bin 500 ulusal ve uluslararası katılımcı bir araya gelecek.

Yeni iş birliği imkanlarına kapı aralayacak zirveye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın da katılması bekleniyor. 

Zirvede, Türkiye akaryakıt, LPG, elektrik ve doğalgaz piyasaları ile yenilenebilir enerji yatırımları ve finansmanı, elektrikli araçlar, petrol talebi ve gelecek beklentileri, enerjide dijitalleşme trendleri, bölgesel enerji ticaret merkezleri ve Akdeniz doğalgaz piyasaları gibi birçok konu ele alınacak. 

Ayrıca, 37 düzenleyici kurumun üye olduğu Enerji Düzenleyicileri Birliği (ERRA) 17. Enerji ve Yatırım ve Düzenleme Konferansı da 9. Türkiye Enerji Zirvesi ile birlikte eş zamanlı olarak düzenlenecek. 

Söz konusu konferans, Türkiye ve diğer ERRA üyesi ülkelerin bulunduğu Avrupa, Asya, Afrika, Ortadoğu ve Amerika'dan düzenleyici kurumları, hükümet yetkililerini, enerji şirket ve profesyonelleriyle yatırımcılarını bir araya getirecek.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 11:14
  1. Antalya
  2. 9. Türkiye Enerji Zirvesi
  3. antalya
  4. ekim
  5. enerji

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Mescid-i Aksa'da kıldığım ilk namaz beni çok etkiledi"
    1. "Mescid-i Aksa'da kıldığım ilk namaz..
    2. Asya basını, Erdoğan - Putin zirvesini..
    3. İşte en ‘baba’ sağlık dörtlüsü
    4. Korkunç kazada acı tesadüf: Yardım..
    5. Doğu Karadeniz'den Rusya'ya dev ticaret!
    6. CHP'nin İş Bankası'nda ne kadar..
    7. Donald Trump'tan Rusya'ya soruşturma..
    8. Aydın'da yakalanmasalardı 5,5 kilo..
    9. Arap Birliği ve Irak PKK’ya kalkan oldu
    10. ‘Dini hastaneler’ daha mı başarılı?
    11. Başkan Erdoğan Kabataş Lisesi'nde..
    12. Comolli'nin ilk hedefi genç..
    13. 5,5 kilo sahte altını piyasaya..
    14. İzmir'de villaya sahte içki operasyonu!
    15. Bursa'da alkollü taksicinin yaptığına..
    16. Perakende satış hacmi yükseldi
    17. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye..
    18. Haşdi Şabi komutanı yarıştan çekildi
    19. İşte İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin..
    20. Dünya liderleri New York'ta buluşuyor
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!

    Günün Karikatürü

    18 Eylül 2018
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    ABD 'rövanş' peşinde! S-400 anlaşması ile ilgili kritik iddia
    ABD 'rövanş' peşinde! S-400 anlaşması ile ilgili kritik iddia