9 Temmuz 2019 dolar kuru dolar alış ve satış fiyatı son durum

Merkez Bankası başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasının ardından yükselişle başlayan dolar kuru 9 Temmuz 2019 Salı günü ne kadar oldu? Ekonominin ağırlıkta olduğu yeni torba yasa teklifinin Meclis’e sunulmaya hazırlanıldığı AK Parti’den açıklandı. Yeni torba yasa teklifi açıklaması doları nasıl etkiledi? sorusu merak konusu oldu. 9 Temmuz Salı sabah saatlerinde 5,74 TL'den işlem görüyor.

Geçtiğimiz hafta 5,61 seviyesinde piyasayı kapatan dolar/TL'de dalgalı seyrine devam ediyor. 8 Temmuz haftasına Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasının ardından yükselişle başlayan dolar kuru bu sabah saatlerinde 5,74 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 6,44 TL’de yer alıyor.