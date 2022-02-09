9 Şubat 1919: Süleyman Nazif’ten Kara Gün Yazısı

İstanbul’un işgal günleri tahammül edilmesi çok zor muamelelere sahne olmaktadır. Dönemi anlatan hatıra kitaplarında bu anlamda hüzün ve ızdırap içeren çok sayıda ifadeye şahit olunur.

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu bu şahitlerden biridir:Yabancı Emniyet Kuvvetlerinin, yabancı askerlerin İstanbul sokaklarında devriye gezdiği, Türklere, özellikle genç Türk hanımlarına söz attıkları, Rumların Beyoğlu sokaklarında Yunan bayraklarıyla taşkınlıklar yaptıkları o acı günleri hiç unutamam. (Velidedeoğlu,1977:122)

Anadolu’ya geçecek Binbaşı Hüsrev Gerede de bir başka acıya şahitlik etmiştir:Bir İngiliz subayı Divanyolu yokuşunu inen çıkan arabaları düzene sokma bahanesiyle fesli insanlara vurmuş, Ahmet Emin Yalman ve Falih Rıfkı Atay gibi gazetecilerimiz de bu kırbaçtan paylarını almışlardı. (Gerede-Önal-2003:22)

İşte tüm bu gelişmelerin tesiriyle Süleyman Nazif 9 Şubat'ta Hadisat Gazetesi’nde İstanbul’un işgalini anlatan ‘Kara Gün’ başlıklı bir yazı yazdı.Türk milletinin böyle bir işgali kaldıramayacağını söyledi.

9 Şubat 1969: CKMP'in adını MHP olarak değiştirmesi



Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin adı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak değiştirildi ve genel başkanlığa da Alparslan Türkeş seçildi.







9 Şubat 1995: Ortaöğretimde bekâret kontrolünün kaldırılması



Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Disiplin ve Ödül Yönetmeliği'ni açıkladı. Yönetmelik okul müdürlerine, kız öğrencilere bekaret kontrolü yaptırma yetkisi veriyordu.

Türkiye'nin dört bir yanında "bekaret kontrolüne hayır" eylemleri başladı. İzleyen günlerde, Bakan Nevzat Ayaz kontrol yapılmayacağına ilişkin bir genelge yayınladı.









