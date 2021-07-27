9. sınıf nakil işlemleri ne zaman başlayacak? Lise nakilleri nasıl, ne zaman yapılacak?

Milli Eğtim Bakanlığı (MEB) 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılan 2021 LGS tercih sonuçlarını açıkladı. MEB LGS birinci yerleştirme sonuçları sonrası herhangi bir liseye yerleşemeyen ya da farklı nedenlerden dolayı okulunu değiştirmek isteyenler, lise nakil başvuru tarihlerini sorgular oldu.

MEB 2021 LGS yerleştirme sonuçları sonrası lise nakilleri ne zaman başlayacak, lise nakil başvurusu nasıl yapılır? 9. sınıf nakiller ne zaman başlayacak? gibi sorular da sorulmaya başlandı. İşte MEB nakil takvimi ve detaylar.

Milli Eğtim Bakanlığı tarafından açıklanan 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin nakil takvimi şu şekilde:

Lise nakilleri ne zaman yapılacak?

Lise nakil başvuru tarihleri merak ediliyor. İşte 2021 lise nakil başvuru tarihleri:

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021. Nakil işlemini yapmak isteyen tüm öğrenciler sınıf ayrımı gözetmeksizin bu tarihlerde okul nakil işlemini yapabilecek.

Lise nakilleri nasıl yapılacak?

Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

e devlet’ten nakil işlemleri nasıl yapılır ?

E devletten nakil işlemi nasıl yapılır? https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir' ye giriş yapılır. Sol menüden "Kamu Kurumları" sekmesi seçilir. Diğer yapılacak işlem ise sağ kısımda bulunan "Milli Eğitim Bakanlığı" seçeneğini tıklamak olmalı. Buradan da "MEB Öğrenci Nakil İşlemleri" sekmesi seçilir. Gelen kısımda velisi olduğunuz öğrenciler listelenir. Buradan da nakil yapmak istediğiniz öğrenci seçilir ve "Veli Nakil Sistemine Bağlan" seçeneğine tıklanır. Karşınıza çıkan seçeneklerden "Evet" sekmesini tıklanır. Nakil başvurusu yapmak istediğiniz okulu "Kurum" kısmından seçerek "Başvuruyu Kaydet" seçeneğine tıklanır. e devlet nakil başvurusu için tıklayın