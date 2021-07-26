Öğrenciler çeşitli sebeplerden dolayı lise değiştirmek isteyebiliyor. Lise değişikliği için nakil başvurusu yapılması gerekiyor. Peki, lise okul değişikliği için nakil işlemleri ne zaman yapılıyor?

9. sınıf nakil işlemleri ne zaman? 9.sınıf nakil başvuruları nereden ne zaman nasıl yapılıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı lise tercih dönemiyle ilgili yayımladığı kılavuzda nakillere ilişkin tarih de paylaştı. Nakil işlemi başvuru tarihleri şöyle:

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

Nakil başvuruları e devlet üzerinden yapılıyor. E devlete giriş yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Nakil İşlemleri kısmına tıklayın. Gerekli adımları takip ederek başvuru yapabilirsiniz.

Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

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