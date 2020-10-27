BURSA (AA) - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, araştırmalara göre standart bir otomobilin üretiminde 2028-2030 yıllarında içten yanmalı motorlu araçla elektrikli aracın üretim maliyetinin aynı olacağının belirlendiğini belirterek, "O yıllara kadar elektrikli araçların fiyatlarının çok yüksek, şu anda en iyi şartlarda yaklaşık 2 katı olacağı tarif ediliyor. Elektrikli araç fiyatlarının önümüzdeki 8-10 yıl içinde düşmesi ve içten yanmalı motorlarla aynı olması değerlendiriliyor." dedi.

Yenigün, Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından otomotiv sektöründe katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirerek ihracatı artırmak amacıyla Ticaret Bakanlığının desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde "Elektrikli Araçlar" temasıyla organize edilen, 250 bin lira ödüllü "9. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nın online düzenlenen kapanış etkinliğinde konuştu.

Otomotivin cazibesi yüksek bir sektör olduğunu belirten Yenigün, bu alanda dünyanın ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşadığını söyledi.

Yenigün, otomotivin lokomotif bir sektör olduğuna dikkati çekerek, "Otomotiv bir satınca, arkasında büyük bir topluluğu çekiyor. Bugüne kadar bu mekanizma çalışıyordu ancak sanki son dönemde bazı değişiklikler oldu, müşterinin talepleri değişti. Bugün yaşadığımız müşteri bazlı değişimin önümüzdeki dönemde Endüstri 4.0 ile ve yeşil mutabakatla, dünyadaki teknolojik değişikliklerle doğrudan bağlantısı var. Bunu göz ardı etmememiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

- "Elektrikli araçlar şu anda pahalı"

Yaklaşık 100 yıldır ciddi bir değişim gösteren sektörden bahsettiğini dile getiren Yenigün, şöyle devam etti:

"Teknoloji, laboratuvarlarda üretildiği anda çok pahalı, ticari hale geçtiği zaman insanları ulaşabileceği bir noktaya geliyor. Elektrikli araçlar şu anda pahalı, 'Önümüzdeki dönemde ucuzlayacak' diyoruz, onu bekliyoruz. Ne zaman olacak bu? Bütün araştırmalarda otomotiv sektöründe standart bir otomobilin üretiminde 2028-2030 yıllarında içten yanmalı bir motorlu araçla elektrikli bir aracın üretim maliyetinin aynı olacağı tarih olarak belirlenmiştir. O yıllara kadar elektrikli araçların fiyatlarının çok yüksek, şu anda en iyi şartlarda yaklaşık 2 katı olacağı tarif ediliyor. Elektrikli araç fiyatlarının önümüzdeki 8-10 yıl içinde düşmesi ve içten yanmalı motorlarla aynı olması değerlendiriliyor Önümüzde tarif ettiğimiz bu dönem tüketici davranışlarından da etkilenecek diye varsaymamız lazım. Tüketici davranışları her şeyin esasında tarifini yapan şey. Yani bugün elektrikli almak isteyen müşteri grubunuz yoksa o yaptığınız elektrikli aracın ne anlamı var. Ürettiğimiz teknolojinin müşteriler tarafından kabul görmesi de bu sistemin gelişmesi ve değişmesi anlamından önemli bir basamak. Şu anda geldiğimiz noktada müşteriler elektrikli araçları, otonom araçları talep ediyorlar. Dolayısıyla teknolojinin sağlamasının zamanı gelmiş demektir."

- "Norveç, ABD ve Çin gibi ülkelerin hayatında elektrikli araçlar ciddi şekilde var"

Haydar Yenigün, gelecekteki önemli trendlerden birinin e-ticaret olacağını belirtti.

E-ticaretin özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde herkesin hayatına ciddi şekilde girdiğini anlatan Yenigün, "Peki bu alışveriş sistemi acaba otomotiv ekonomisine nasıl yansıyacak? Yani araçları internetten alma yönüne gidecek miyiz? Yani elimizi değmeden, içine oturmadan kullanabileceğimiz bir aracı alabilecek miyiz? Bunu önümüzdeki dönem gösterecek. Bu konuyla ilgili bazı denemeler var. Özellikle bazı Çin ve Alman şirketler bunu öngörüyorlar." ifadelerini kullandı.

Yenigün, e-ticaretten alım satımın hayata geçebilmesi için otonom ve bağlantılı sistemlerin iyice araçlara entegre olması, bunların kullanımının insanlara bir yarar sağlayacağının müşterilere anlatılarak ispat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Gelinen noktada elektrikli araçların günlük hayata yavaş da olsa girdiğini dile getiren Yenigün, "Bu konuda lider ülkeler var. Norveç, ABD ve Çin gibi ülkelerin hayatında elektrikli araçlar ciddi şekilde var. Önümüzdeki dönemle ilgili spekülasyonların içinde ne kadarlık satış olacağı, araçların ne kadarı elektrikli olacak gibi şeyler de var. Ben bu tartışmaya girmek istemiyorum. Önemli olan artık bu inisiyatifin başladığı ve çok ciddi bir hızla ilerleyeceği ve bizim de önümüzdeki dönemde bunu yakalamamız gerektiğine olan inancımdır." diye konuştu.