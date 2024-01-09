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İSLAM 9 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

9 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-01-09 08:07:00 -
9 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (9 Ocak 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



(74) اِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَاِنَّ لَهُ جَهَنَّمَؕ لَا يَمُوتُ فٖيهَا وَلَا يَحْيٰى
(75) وَمَنْ يَأْتِهٖ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَاُو۬لٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلٰىۙ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(74) Kim Rabbine günahkâr haliyle varırsa, bilsin ki cehennem onu beklemektedir; orada ne ölür ne de düzgün yaşar.

(75) Dünya ve âhirete yararlı işler yapmış bir mümin olarak onun huzuruna çıkan kimseler için ise üstün dereceler vardır.

(Tâhâ Suresi, 74-75)        (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 
 

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

GÜNÜN SÖZÜ:



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