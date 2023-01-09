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İSLAM 9 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

9 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2023-01-09 08:00:00 -
9 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلَالَـهَٓا اَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاًؕ ءَاِلٰهٌ مَعَ اللّٰهِؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَؕ 

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla  

"Peki yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan, vadilerinden nehirler akıtan, yerde sarsılmaz dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan kim?

 Allah’tan başka bir tanrı mı?

 Doğrusu onların çoğu gerçeği bilmiyorlar." 

(Neml Suresi - 61)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Âyette iki deniz arasına konulduğu bildirilen engelden maksat, tuzluluk oranı farklı denizleri birbirinden ayıran sınırdır. Özgül ağırlığı farklı olan yani birinin suyu diğerine nisbetle daha tuzlu olan iki su kütlesi yan yana durdukları halde aralarında görünmeyen bir perde varmış gibi birbirine karışmamakta ve birleşimlerindeki farklılık değişmemektedir (krş. Furkan 25/53; Rahmân 55/19-20; bu âyette geçen diğer konular hakkında bilgi için bk. Nahl 16/14-16).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri
 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“Müftüler sana fetva verse de sen yine de fetvanı kalbinden al.”

(Ahmed b. Hanbel, I, 194)
 

GÜNÜN SÖZÜ:

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