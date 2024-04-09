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İSLAM 9 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

9 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-04-09 05:30:00 -
9 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (9 Nisan 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



وَابْتَغِ فٖيمَٓا اٰتٰيكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصٖيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَٓا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدٖينَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"Allah’ın sana verdiğinden âhiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma!
 Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de insanlara ihsanda bulun.
 Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma!
 Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez."

(Kasas Suresi, 77)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)

TEFSİRİ:

Âyetteki öğüt, Allah’a ve peygamberine iman ederek aydınlanmış müminlerin öğüdüdür. Dünyadan nasibin unutulmaması iki şekilde anlaşılabilir:

a) Asıl amaç âhiret yurdunu kazanmaktır, ancak dünya nimetlerinden de meşru şekilde yararlanmak gerekir.
b) Bağlama daha uygun olan açıklama ise şöyledir: Dünya hayatı, ebedî âlemdeki hayata göre çok kısadır; kul bunu unutup dünya ebedî imiş gibi kendini ona kaptırmamalı, dünyasını âhireti için değerlendirmelidir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 245-246



ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)  

GÜNÜN SÖZÜ:





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