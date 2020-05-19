  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

KTÜ Öğrencileri kolaylık bekliyor

Araç fiyatları ne kadar? Sıfır araç fiyatları ikinci el araba fiyatları ne kadar?

Trump esaslı reformlar yapmaması halinde DSÖ'ye sağladığı fonları kalıcı olarak donduracağını açıkladı

Danimarka’da camiler yeniden ibadete açıldı

Beyaz Saray doktoru Trump'ın "hidroksiklorokin" kullanma nedenini açıkladı
için kalan
Aktüel

9 kişinin sonuçları pozitif çıktı 27 kişi karantinaya alındı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde İş-Kur Müdürlüğü’nde 9 kişinin test sonuçları pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 09:21:51 -
9 kişinin sonuçları pozitif çıktı 27 kişi karantinaya alındı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde İş-Kur Müdürlüğü’nde 9 kişinin test sonuçları pozitif çıktı. Bu sonucun ardından kurum müdürüyle birlikte 27 kişi evlerinde karantinaya alındı. Sokağa çıkma kısıtlaması sonra ermesiyle kurum geçici olarak vatandaşlara hizmet veremeyecek.


Dünyayı yakıp kavuran korona virüsü vakaları alınan tedbirler kapsamında düşüşe geçti. İnegöl Milli İrade meydanında bulunan İş-Kur Müdürlüğü’nde çalışan bazı personelin rahatsızlanması neticesinde yapılan test sonucu 9 kişinin sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine müdürlükte görev yapan tüm personel karantinaya alındı. Evlerinde tedavileri devam eden personelin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan Çarşamba günü sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte kurum faaliyetini sürdürmeyecek. Bursa ve Gemlik İş-Kur Müdürlüğü yarım kalan acil işleri yardım ederek bitirdiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı