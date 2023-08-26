9 kişinin öldüğü kavgada tutuklu sayısı 14'e yükseldi
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada tutuklu sayısı 14'e yükseldi.
Bismil Cumhuriyet Başsavcılığının Serçeler köyünde 15 Haziran'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Üç savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde, olaya karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan Z.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Söz konusu olaya ilişkin tutuklu sayısı 14'e yükseldi.