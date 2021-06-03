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Gündem 9 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden detay
Gündem

9 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden detay

Sivas Gölova'da meydana gelen katliam gibi bir kaza yaşandı. 9 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında kahreden bir detay ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 19:16:00 -
9 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden detay

Sivas-Erzincan karayolu Gölova ilçesi Çataklı köyü kayınlarında meydana geldi. Sivas'tan Erzincan istikametine gitmekte olan Hamza Çelik yönetimindeki 34 KJ 6418 plakalı kamyonet ile karşı istikametten gelen Özgür Görünüş yönetimindeki 34 NF 9250 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil içerisinde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi, diğer araçta bulunan biri bebek 3 kişi olmak üzere toplamda 9 kişi öldü.

Rabia Görünüş 6 aylık hamileydi

Kazada ölenlerin isimleri şu şekilde; Rabia Görünüş (28), Özgür Görünüş (31), Ali Görünüş (1), Burak Efe Dündar (10), Gökmen Dündar (36), Hamza Çelik (62), Edanur Çelik (20), Necla Dündar (40) ve Hasan Çelik (75).Kazada Görünüş ailesinden anne baba ve 1.5 yaşındaki çocukları hayatını kaybederken Rabia Görünüş'ün 6 aylık hamile olduğu belirtildi.

İnceleme devam ediyor

Van nüfusuna kayıtlı Görünüş çiftinin 2018 yılında evlendikleri ve İstanbul'da yaşadıkları öğrenildi. Kazada ölen Dündar, Çelik ve Gündoğdu ailelerinin ise Ağrı nüfusuna kayıtlı oldukları açıklandı. Kazada hayatlarını kaybeden 9 kişinin cenazeleri, ailelerine teslim edilmek üzere Suşehri ve Gölova Devlet Hastanelerinin morglarına kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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