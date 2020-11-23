9. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı’nda ödüller sahiplerini buldu

Pandemi dolayısıyla bu yıl 9’uncusu 21 Kasım’da ilk defa dijital olarak düzenlenen ödül töreninde, “İlaç”, “Medikal”, “Boyalar ve yapıştırıcılar”, “Plastik ve kauçuk”, “Kozmetik-sabun ve temizlik ürünleri” ve “Temel kimyasallar” olmak üzere 6 ayrı kategoride başvurulan projeler arasında ilk üçe giren proje sahipleri ödül almaya hak kazandı.



Başvuran 141 proje arasında derece alan 18 proje sahibine toplam 600 bin TL para ödülü verilirken, ayrıca bir yıl içinde ticarileşen projelere 100 bin TL özel ödül verilecek.



İKMİB Başkanı Adil Pelister, her şeyin, eskisinden daha hızlı gelişeceğini belirterek, “İletişimin gücü daha fazla bilgiyi daha fazla insana ve müthiş bir hızla iletecek. İşte bizim de yeniden kurulan küresel güç oyununda yerimizi alabilmemiz için hiç kuşkusuz ihtiyacımız olan en önemli şey, bilim ve bilimde kat edeceğimiz yol olacak” dedi.