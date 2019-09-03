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9. Kapadokya Spor Şenlikleri başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu yıl 9.

03 Eylül 2019 Salı 11:40
9. Kapadokya Spor Şenlikleri başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu yıl 9.’su düzenlenen ve 2 gün boyunca devam edecek olan Kapadokya Spor Şenlikleri düzenlenen törenle başladı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kapadokya Spor şenlikleri Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda düzenlenen törenle başladı. Yaklaşık 350 sporcunun katılımı ile 2 gün boyunca devam edecek olan Kapadokya Spor Şenlikleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken, burada konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer tüm sporculara başarılar diledi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer’in konuşmasının ardından geçiş töreni ile sona eren açılış programının ardından basketbol müsabakaları başladı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer yaptığı açıklamada Kapadokya Spor Şenlikleri’nin en büyük amacının dostluk ve kardeşliği pekiştirmek olduğunu söyledi. Ünlüer, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Kapadokya Spor Şenlikleri’ni 9 yıldır yapıyoruz. Bu yıl Kapadokya Spor Şenlikleri’nin 9.’sunu kutluyoruz. Buradaki amacımız ilçelerimizdeki gençlerimiz ile merkezdeki gençlerimizi bir araya getirerek kardeşlik, dostluk, kardeşlik ilişkilerini pekiştirmek hem de sporu sevdirmektir. Burada kazanmak veya kaybetmek o kadar önemli değil. En büyük amacımız gençlerimizi bir araya getirerek belli duyguları yaşatmak. Yaklaşık olarak il genelinden 350 sporcu bu şenliklerimize katılıyor. Sporcularımız basketbol, voleybol, atletizm, tekvando, badminton ve buna benzer branşlarda çocuklarımıza hem spor yaptırıyoruz hem de kaynaştırıyoruz. Güzel bir etkinlik oluyor. Tüm katılım yapan sporcularımıza başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:40
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