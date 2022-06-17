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Gündem 9 ilde FETÖ operasyonu! 14 kişi gözaltına alındı
Gündem

9 ilde FETÖ operasyonu! 14 kişi gözaltına alındı

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 10:50:00 -
9 ilde FETÖ operasyonu! 14 kişi gözaltına alındı

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün ‘Emniyet mahrem yapılanmasına’ mensup zanlılara bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı.

Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Amasya, Samsun, Bursa, Kahramanmaraş, Kocaeli, Yozgat, Düzce ve Sakarya’da gerçekleştirilen peş peşe operasyonlarda, örgüt içinde ‘mahrem imam’ olarak adlandırılan FETÖ üyesi 14 hücre sorumlusu yakalandı.

Yakalananlar arasında polis, asker, müfettiş gibi çeşitli meslek gruplarında faaliyet gösteren kişiler olduğu öğrenildi.

İstanbul’da yakalanan FETÖ mensuplarının İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildiği, il dışında gözaltına alınan zanlıların ise ilerleyen süreçte İstanbul’da olmasının beklendiği kaydedildi.

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