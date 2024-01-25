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Gündem 9 ilde DEAŞ operasyonu
Gündem

9 ilde DEAŞ operasyonu

Yeniakit Publisher
2024-01-25 08:52:00 -

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Kahramanlar-46” operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 9 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Kahramanlar-46” operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını belirterek şunları kaydetti:
"Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce Sakarya, Denizli, Ankara, Adana, Düzce, Bursa, Gaziantep, İstanbul ve Yalova’da düzenlenen 'Kahramanlar-46' Operasyonları kapsamında;

Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şahıs yakalandı. Denizli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı. Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şahıs yakalandı. Adana’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı. Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı. Bursa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı. Gaziantep'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şahıs yakalandı. Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin
Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek."

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