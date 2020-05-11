9 il için seyahat kısıtlaması kaldırıldı! Seyahat kısıtlaması kaldırılan iller hangileri? Seyahat yasağı kaldırıldı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini kamuoyu ile paylaştı.

Cumhuraşkanı Erdoğn yaptığı açıklamada, "Kurallara riayet düzeyine bakarak sonraki haftalarda aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını sürdürüyoruz. 31 ilde şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasını bu geceden itibaren 9 ilimiz için bitiriyoruz. Adana, Diyarbakır, Mardin , Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Ordu ve Denizli'dir." dedi.

7 büyükşehir için ilk olarak kaldırılmıştı

Geçtiğimiz hafta da Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla için seyahat yasağı kalkmıştı.