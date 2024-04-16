9 günde 45 bin kişi ziyaret etti
9 günlük bayram tatilinde 45 bin kişi tarihi ve doğasıyla dikkat çeken Nemrut Dağı'nı ziyaret etti.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/9-gunde-45-bin-kisi-ziyaret-etti-81461
Kaan için yapılan son buluş F-35 mühendislerini kara kara düşündürtecek! Bu kadarını beklemiyorlardı
9 günlük bayram tatilinde 45 bin kişi tarihi ve doğasıyla dikkat çeken Nemrut Dağı'nı ziyaret etti.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/9-gunde-45-bin-kisi-ziyaret-etti-81461
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