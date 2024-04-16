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Yaşam 9 günde 45 bin kişi ziyaret etti
Yaşam

9 günde 45 bin kişi ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2024-04-16 11:16:00 -
9 günde 45 bin kişi ziyaret etti

9 günlük bayram tatilinde 45 bin kişi tarihi ve doğasıyla dikkat çeken Nemrut Dağı'nı ziyaret etti.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/9-gunde-45-bin-kisi-ziyaret-etti-81461

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