9 gol ve bir kırmızı kart! İşte Kayserispor - Denizlispor maçının galibi
Süper Lig'in 38. haftasında Hes Keblo Kayserispor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 6-3 kazandı.
Beşiktaş maçının ardından Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırıp Yalçın Koşukavak'ı getiren Kayserispor, Denizlispor'u 6-3 yenip ateş hattında nefes aldı.
Gol sağanağı olan karşılaşmada golleri 18 ve 60'ta İlhan Parlak, 26 ve 45'te Daniel Avramovski, 51'de Nehuen Paz, 90+5'te Melih Okutan kaydetti.
Yukatel Denizlispor'un gollerini 31'de Angelo Sagal,81'de Muris Mesanovic ve 90'da Sakıb Aytaç attı.
8 maç sonra galip
Yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile ilk maçını kazanan Hes Kablo Kayserispor, ligde 8 karşılaşma (4 beraberlik, 4 mağlubiyet) sonra galip geldi.
Sarı-kırmızılı ekip puanını 38'e çıkardı. Yoluna Ali Tandoğan ile devam eden Yalçın Koşukavak'ın eski takımı Yukatel Denizlispor ise 28 puanda kaldı.