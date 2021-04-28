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Spor 9 gol ve bir kırmızı kart! İşte Kayserispor - Denizlispor maçının galibi
Spor

9 gol ve bir kırmızı kart! İşte Kayserispor - Denizlispor maçının galibi

Süper Lig'in 38. haftasında Hes Keblo Kayserispor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 6-3 kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 19:46:00 - 2021-04-28 19:53:43
9 gol ve bir kırmızı kart! İşte Kayserispor - Denizlispor maçının galibi

Beşiktaş maçının ardından Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırıp Yalçın Koşukavak'ı getiren Kayserispor, Denizlispor'u 6-3 yenip ateş hattında nefes aldı.

Gol sağanağı olan karşılaşmada golleri 18 ve 60'ta İlhan Parlak, 26 ve 45'te Daniel Avramovski, 51'de Nehuen Paz, 90+5'te Melih Okutan kaydetti.

Yukatel Denizlispor'un gollerini 31'de Angelo Sagal,81'de Muris Mesanovic ve 90'da Sakıb Aytaç attı.

8 maç sonra galip

Yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile ilk maçını kazanan Hes Kablo Kayserispor, ligde 8 karşılaşma (4 beraberlik, 4 mağlubiyet) sonra galip geldi.

Sarı-kırmızılı ekip puanını 38'e çıkardı. Yoluna Ali Tandoğan ile devam eden Yalçın Koşukavak'ın eski takımı Yukatel Denizlispor ise 28 puanda kaldı.

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