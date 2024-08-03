9 Filistinli daha şehit oldu

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinli "Ebu Hasene" ailesine ait eve düzenlenen hava saldırısında aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıda binanın tamamen yerle bir olduğu ve enkaz altında hâlen çıkarılmayı bekleyen insanların bulunduğu aktarıldı.

Filistin Sivil Savunma biriminin resmi Telegram sayfasından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda Safa Camisi yakınında yer alan Filistinli "Daye" ailesine ait evin İsrail savaş uçaklarınca hedef alındığı belirtildi. Saldırı sırasında evde bulunan bir anne ile çocuğunun öldüğü, birçok kişinin de yaralandığı belirtildi.

Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusu ile Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kenti de İsrail ordusunun topçu ateşi ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılara hedef oldu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi'nde konuşlanan İsrail ordusuna ait askeri araçlardan kentin güneybatısındaki bölgelere otomatik silahlarla yoğun şekilde ateş açıldı. Kentin güneyindeki Sabra Mahallesi de İsrail topçusunun atışlarıyla sarsıldı.

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Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail keşif uçakları, kentteki Zeytun Mahallesi'nde bir grup Filistinliyi hedef alan füze saldırısı düzenledi. Saldırının ardından hastaneye 2 ölü ve durumu ağır olan bir yaralı getirildi.

Çatışmalar devam ediyor

Öte yandan İsrail ordusu ile Filistinli direniş grupları arasında yoğun çatışmalar sürüyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güney hattında bulunan İsrail'in "Sofa" askeri mevziisinin 10 adet "Rucum" füzesiyle vurulduğu belirtildi.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de Tel el-Heva'da İsrail piyadelerinin sığındığı bir evin daha önce yerleştirilen patlayıcılarla infilak ettirildiğini duyurdu.

Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamada, çok sayıda "Ebabil" mermisi ve ağır kalibreli havan toplarıyla Tel el-Heva'da İsrail askeri araçlarının hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Kudüs Seriyyeleri ve Kassam Tugayları'nın Refah'ın orta kesimindeki Şabura Mülteci Kampı'nda bulunan İsrail güçlerine karşı ortak operasyon düzenlediği, İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Yine aynı bölgede yürütülen ortak operasyonda anti tank füzeleriyle İsrail askeri araçlarının imha edildiği aktarıldı.

Ayrıca, istihbarat toplayan bir İsrail İHA'sının da ele geçirildiği kaydedildi.

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