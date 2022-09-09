9 Eylül Cuma günü maçları hangileri, hangi ligden? Derbi var mı?
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
SÜPER LİG (BEIN SPORTS)
20:00 Alanyaspor - MKE Ankaragücü TFF 1. LİG
(BEIN SPORT - TRT SPOR)
20:00 Boluspor - Göztepe
LA LIGA (S SPORT)
22:00 Girona - Valladolid
BUNDESLIGA (BEIN SPORTS)
21:30 Werder Bremen - Augsburg
EREDIVISIE (S SPORT)
21:00 Volendam - Go Ahead LIGUE 1
(BEIN SPORTS)
22:00 Lens - Troyes
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