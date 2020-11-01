9. Cumhurbaşkanı Demirel doğum gününde anıldı

ISPARTA (AA) - 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 96. doğum günü dolayısıyla memleketi Isparta'da mezarı başında anıldı.

Atabey ilçesine bağlı İslamköy'deki Çalca Tepe'de düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi.

Demirel'in sağlığında özel doktorluğunu yapan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kentte Demirel'i anmak için yapılan etkinliklerin bu yıl düzenlenemediğini söyledi.

Demirel'i çok özlediğini ifade eden Cesur, "Hasretle, sevgiyle, saygıyla anıyorum. Demirel, Türkiye sevdalısı bir devlet adamıydı. Allah yeni nesillere Demirel'i anlatarak onun gibi taş üstüne taş koymayı nasip etsin." diye konuştu.

Programa katılanlar anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.