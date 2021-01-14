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Gündem 9 bin yılı duyan kediciğin beyni yandı! "Allah delikanlımın şanını yüceltti"
Gündem

9 bin yılı duyan kediciğin beyni yandı! "Allah delikanlımın şanını yüceltti"

Organize suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın 9 bin yıl hapis cezası aldığını duyan "kedicik" Tülay Kumaşçı, "Allah delikanlımın şanını yüceltti" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 10:43:00 -
9 bin yılı duyan kediciğin beyni yandı! "Allah delikanlımın şanını yüceltti"

Adnan Oktar organize silahlı suç örgütüne yönelik 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Silivri'de görülen karar duruşmasına, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu sanıklar katıldı.

Mahkeme Adnan Oktar'ın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'Siyasal veya askeri casusluk', 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım', '7 kez çocuğun nitelikli cinsel istismarı', '27 kez nitelikli cinsel istismar', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'eziyet', 'eğitim hakkının engellenmesi', 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi' ve 'tehdit' suçlarını işlediğine kanaat getirerek önce 1075 yıl hapse mahkum etti.

Mahkeme, Oktar'la birlikte örgüt yöneticileri Tarkan Yavaş, Mehmet Noyan Orcan, Halil Hilmi Müftüoğlu, Bora Yıldız, İbrahim Tuncer, Ulviye Didem Ürer, Aylin Atmaca, Alev Babuna, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Yeliz Sucu, Ayşegül Hüma Babuna ve Fatma Ceyda Ertüzün'ün cezalarına örgüt üyelerinin de cezalarını ekleyerek toplamda 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis ve ayrı ayrı 400 bin lira para cezası verdi.

Yaklaşık 10 bin yıllık cezanın ardından kedicik Tülay Kumaşçı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kumaşçı, "Dün ne şerefli bir gündü. Allah delikanlımın şanını 10 binlik cezayla yüceltti. Tarihte böyle bir ceza böyle bir dava görülmedi. 11.01.2021 günü tarihe altın harflerle yazıldı. Kim bilir tahliyeleri nasıl muhteşem olacak. Heyecanla bekliyorum" dedi.

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Yorumlar

İlginç

Allah bu kadına akıl versin Bu tarz büyük suçların cezası idam olmalı.Böyle iğrenç olaylar içinde mossad var birçok kirli ilişkiler
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Kadir

Bunlar lağım çukuruna düşüp kirlenmiş lerden değil lağimliğa donuşmuşlerden
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