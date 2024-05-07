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Dünya 9 bin Çeçen bulunuyor! Rus ordusu safları sıklaştırmak için topluyor! İngilizler: Ukrayna’ya karşı savaşan askerler...
Dünya

9 bin Çeçen bulunuyor! Rus ordusu safları sıklaştırmak için topluyor! İngilizler: Ukrayna’ya karşı savaşan askerler...

Yeniakit Publisher
2024-05-07 22:09:00 - 2024-05-07 22:49:51
9 bin Çeçen bulunuyor! Rus ordusu safları sıklaştırmak için topluyor! İngilizler: Ukrayna’ya karşı savaşan askerler...

İngilizler duyurdu: 9 bin asker bulunuyor! Ukrayna ile savaşta Rusya ordusunda görev yapan Çeçen birliklerinde yaklaşık 9,000 kişi bulunuyor. Ülkesini savunmak adına safları sıklaştırmak için tüm yolu deniyor. Ayrıca İngilizlere göre: Çeçenistan 42 bin Rus askerine eğitim verdi.

Ukrayna ile savaşta Rusya ordusunda görev yapan Çeçen birliklerinde yaklaşık 9,000 kişi bulunuyor. Ayrıca Çeçenistan 42 bin Rus askerine eğitim verdi.
Britanya Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan özette belirtildiği gibi Rusya yanlısı Çeçen güçler 2014’ten bu yana Ukrayna’ya karşı savaşıyor. Rusya’nın 2022’deki geniş çaplı işgalinin başlangıcında Ukrayna’ya ek Çeçen güçleri konuşlandırıldı.

Ancak başından itibaren ağır kayıplar veren Çeçen birimler, büyük ölçüde cephe önlerinin güvenliğini sağlamakla görevlendirildi ve sosyal medya paylaşımları sebebiyle TikTok askerleri olarak alay konusu oldular. Raporda, Rus özel askeri şirketi Wagner’in Mayıs 2023’te cepheden çekilmesinin ardından Çeçen birliklerinin cepheye dönmek zorunda kaldığı belirtildi.

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İngiliz istihbaratına göre, Çeçen özel kuvvet birimleri ön cephedeki çatışmaların yükünü üstlenirken, Çeçen kuvvetlerinin büyük bir kısmı arka bölgelerin güvenliğini sağlamak için operasyonlar yürütmeye devam ediyor.

Britanya Savunma Bakanlığı tarafından “Çeçenistan’ın insan gücü sağlamanın yanı sıra, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşına bir diğer önemli katkısı da Rus askerlerinin eğitimidir. Çeçen liderliğine göre, 2022’den bu yana Çeçenistan’da bulunan Gudermes’teki Rus Özel Amaçlı Üniversitesi’nde yaklaşık 42 bin Rus askeri personeli eğitildi. Ancak, muhtemelen askerlerin burada yalnızca 10 güne kadar eğitim görmesinin, eğitimin ve kurumun etkinliği konusunda şüphe uyandırmaktadır.” denildi.
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