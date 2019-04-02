9. Beste Yarışması’nda finalistler belli oldu

2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali tarafından Soli Pompeiopolis Antik Kenti’ne ithaf edilen “Mersin, Soli Pompeiopolis’in Gün Doğuşuna Ezgi Arıyor” sloganıyla düzenlediği 9. Beste Yarışması’nın finalistleri belli oldu.

Festival Komitesinden yapılan açıklamaya göre, piyano, keman, viyola, viyolonsel dörtlüsü formunda düzenlenen ve 16 eserin katıldığı yarışmada, BGMSN, Heykel, Kestane, SNDJYF ve Sütun rumuzlu eserler finale kaldı.

Yarışmanın final konseri 15 Nisan 2019 Pazartesi akşamı Mersin Latin Katolik Kilisesi’nde gerçekleştirilecek. Final konserini, Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) başkemancısı Marina Kvlividze ile birlikte piyanoda Artem Reutiv, viyolada Melis Özdemir ve çelloda Candost Özkan seslendirecek. Dereceye giren eserler, sanatçılar ve dinleyici oylarıyla belirlenecek. Yarışmada, birinciye 5 bin TL, ikinciye 2 bin 500 TL, üçüncüye bin 500 TL, dördüncü ve beşinciye ise 500 TL ödül ve sertifika verilecek.