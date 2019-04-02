0553 313 94 23

9. Beste Yarışması’nda finalistler belli oldu

2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek 18.

02 Nisan 2019 Salı 10:00
9. Beste Yarışması’nda finalistler belli oldu

2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali tarafından Soli Pompeiopolis Antik Kenti’ne ithaf edilen “Mersin, Soli Pompeiopolis’in Gün Doğuşuna Ezgi Arıyor” sloganıyla düzenlediği 9. Beste Yarışması’nın finalistleri belli oldu.


Festival Komitesinden yapılan açıklamaya göre, piyano, keman, viyola, viyolonsel dörtlüsü formunda düzenlenen ve 16 eserin katıldığı yarışmada, BGMSN, Heykel, Kestane, SNDJYF ve Sütun rumuzlu eserler finale kaldı.


Yarışmanın final konseri 15 Nisan 2019 Pazartesi akşamı Mersin Latin Katolik Kilisesi’nde gerçekleştirilecek. Final konserini, Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) başkemancısı Marina Kvlividze ile birlikte piyanoda Artem Reutiv, viyolada Melis Özdemir ve çelloda Candost Özkan seslendirecek. Dereceye giren eserler, sanatçılar ve dinleyici oylarıyla belirlenecek. Yarışmada, birinciye 5 bin TL, ikinciye 2 bin 500 TL, üçüncüye bin 500 TL, dördüncü ve beşinciye ise 500 TL ödül ve sertifika verilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 10:00
  1. konser
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamas'tan Başkan Erdoğan'a tebrik mesajı
    1. Hamas'tan Başkan Erdoğan'a tebrik mesajı
    2. Yıldırımın düştüğü ahırdaki hayvanlar..
    3. Öcalan için kendini astı, HDP bu kez..
    4. Adıyaman'da trafik kazası: 6 yaralı
    5. Öğrenciler 300 sarı çamı toprakla..
    6. Ankara'da 20 asker için gözaltı kararı!
    7. Rektör Çomaklı’dan Mehmet Sekmen’e..
    8. Cilde iyi gelen besinler? Güzel cilt..
    9. Gram altın 230 lira seviyelerinde
    10. Binali Yıldırım'ın oyları İmamoğlu'na..
    11. Maduro, Enerji Bakanını değiştirdi
    12. YSK Başkanı Güven'den mazbata açıklaması
    13. C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    14. Diyarbakır'da esrar bulundu...
    15. Antalya’da FETÖ’den aranan şüpheli..
    16. ABD’de otoyoldaki beton köprüde çökme:..
    17. İsrail güçleri 12 Filistinliyi..
    18. Beylikovalı üreticilere tarım fuarı..
    19. Gülbahçe’ye 23.7 milyon liralık kanal..
    20. İsrail askerleri Hamas lideri Şeyh..
    21. Elazığ’da su ürünleri av yasağı..
    22. Erol Olçok'un eşinden İmamoğlu paylaşımı
    23. Suça mekan olan 3 metruk bina yıkıldı
    24. Türkiye’de boşanma oranı yıl geçtikte..
    25. Başkan Sekmen’den Miraç Kandili mesajı
    26. Fatsa AK Parti dedi, Kibar başkan oldu
    27. Martta en fazla lahana fiyatı arttı
    28. Karacasulular kanser hastalığı..
    29. 9. Beste Yarışması’nda finalistler..
    30. Hayırsever gurbetçiden anlamlı destek
    Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı
    Seçim sonrası Erdoğan'dan kritik atama
    Seçim sonrası Erdoğan'dan kritik atama
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı

    Günün Karikatürü

    2 Nisan 2018
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı
    Bu manşetleri atanlardan hesap sorulmadığı müddetçe...
    Bu manşetleri atanlardan hesap sorulmadığı müddetçe...