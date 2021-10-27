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Ekonomi 9 ayda 913 bin 169 yeni araç yola çıktı
Ekonomi

9 ayda 913 bin 169 yeni araç yola çıktı

Türkiye’de ocak-eylül döneminde 913 bin 169 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 31 bin 133 taşıtın ise kaydı silindi.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 22:06:00 -
9 ayda 913 bin 169 yeni araç yola çıktı

Eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 25 milyon 22 bin 960 taşıtın yüzde 54.3’ünü otomobil, yüzde 16.3’ünü kamyonet, yüzde 14.8’ini motosiklet, yüzde 8’ini traktör, yüzde 3.5’ini kamyon, yüzde 2’sini minibüs, yüzde 0.8’ini otobüs, yüzde 0.3’ünü özel amaçlı araçlar oluşturdu.

Otomobil ilk sırada

Eylül’de trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 92 bin 996 olarak belirlendi. Bu taşıtlar arasında otomobil yüzde 47.8’le ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 29’la motosiklet, yüzde 12.3’le kamyonet, yüzde 7.2’yle traktör, yüzde 2.3’le kamyon, yüzde 0.9’la minibüs, yüzde 0.4’le otobüs, yüzde 0.1’le özel amaçlı araçlar izledi. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3 azaldı. Söz konusu ayda kayıt sayıları traktörde yüzde 70.7, minibüste yüzde 53.8, özel amaçlı araçlarda yüzde 20.2, otobüste yüzde 18.2 arttı; kamyonette yüzde 13.5, motosiklette yüzde 8.3, kamyonda yüzde 4.4, otomobilde yüzde 3.7 geriledi.

Yüzde 12 düşüş

Eylül’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 azaldı. Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde yüzde 23.3, minibüste yüzde 16.8, motosiklette yüzde 12.9 yükseliş; özel amaçlı araçlarda yüzde 83.7, kamyonette yüzde 33.8, kamyonda yüzde 20, otomobilde yüzde 18.7, otobüste yüzde 13.2 düşüş kaydetti. Söz konusu ayda 863 bin 167 taşıtın devri yapıldı.

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