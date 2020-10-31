“9 ayda 142 milyar liralık teşvik belgesi düzenledik”

Varank, “9 ayda 142 milyar liranın üzerinde yatırım için teşvik belgesi düzenledik. Bu yatırımlar tamamlandığında 220 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş olanakları doğacak” dedi.



Bursa’da çeşitli açılış ve temel atma programlarına katılan Varank, üretimde sürdürebilirliği sağlamak için benzersiz adımlar attıklarını da belirtti. İşverenler ve vatandaşlar için tüm imkânları seferber ettiklerini dile getirdi.



Yatırımcıların yanlarında yer aldıklarını ifade eden Varank, “Bu sayede yeni fabrikalar açıldı, açılıyor. Nitekim yılın ilk üç çeyreğinde Türkiye genelinde 10 bin 802 sanayi tesisi üretime geçti. Tesis sayısı 2019’a göre yüzde 12 arttı. Eylül ayında ihracatımız ise 16 milyar doları aşarak rekor kırdı” şeklinde konuştu.



Sanayimiz kendini ispatladı



Yabancı firmaların gayet verimli ve kârlı çalıştıklarını anlatan Varank, şöyle devam etti: “Küresel üretimde ağırlık merkezi Uzak Doğu’dan uzaklaşmaya, daha geniş coğrafyalara yayılmaya başlıyor. Yeni merkezler ortaya çıkacak, güç dengeleri değişecek. Türkiye, çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabilir. İnanın, bunun önünde hiçbir engel bulunmuyor. Güçlü sanayi altyapımız, iyi yetişmiş insan gücümüz ve mükemmele yakın işleyen tedarik ağlarımızla, ülkemize yatırım yapan hiç kimseyi yarı yolda bırakmadık; bundan sonra da bırakmaya niyetimiz yok. Pandemi döneminde sanayimiz kendini ispatladı. Acil durumlara müdahale kapasitesiyle gücünü gösterdi. Zor zamanlarda nasıl inovatif çözümler üretebileceğini kanıtladı.”

Macron'a ve Kılıçdaroğlu'na tepki

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İslam’ı hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a sert çıktı. Varank, şunları kaydetti:

“Fransa’nın sorunlu Cumhurbaşkanı’nın İslam’(a ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e (SAV) yönelik hakaretlerine karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği tepki ortada. Bu tartışmada dahi yönünü şaşıran, şirazesini kaybeden bir muhalefet lideriyle karşı karşıyayız. 1.5 milyar Müslüman’ın değerlerine en aşağılık hakaretleri yapanlara karşı kuzu kesilen bu zat, bu meselede dahi Sayın Erdoğan’a ve onun ailesine en olmadık saldırı girişimlerinde bulunuyor. Emir Sultan ve Üftade Hazretleri’nin torunlarının şehri Bursa’da bu zihniyeti bir kez daha milletimizin ferasetine havale ediyorum.”

