  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "9. ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Juri Değerlendirme Toplantısı" Kahramanmaraş'ta yapıldı
Aktüel

"9. ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Juri Değerlendirme Toplantısı" Kahramanmaraş'ta yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 20:09:51 -
"9. ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Juri Değerlendirme Toplantısı" Kahramanmaraş'ta yapıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) desteğiyle düzenlenen "9. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Juri Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) binasında düzenlenen toplantıda, katılımcıların ürünleri jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

Programda jüri üyeleri, "Kendin Temanı Kendin Belirle" sloganının kullanıldığı yarışmada finale kalan tasarımları belirledi.

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, programda yaptığı konuşmada, 2002'den günümüze kadar özel sektöre ve esnafa verilen desteklerin bugün karşılığının alındığını söyledi.

Türkiye'nin tekstilde önemli işlere imza attığını ifade eden Güvenç, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, 2023'te trend yapan ve trendini kendi oluşturan bir Türkiye'dir. Dünya moda devleri Milano ve Paris'in yanında, Kahramanmaraş'ı da konuşacaklar. Maraşlı hocaların el emeği göz nuru karşısında saygı duyacaklar. Londra'da ve Roma'da 75 lira ise bizde 175'e satacağız. Yani onlar benim ürettiğime kendi markasını yazıp, ben 25 liradan satarken, kendisi 150 liraya satamayacak. Ben 150 liradan satacağım. Bu da benim işçime, esnafıma ve sanayicime kazanç olarak dönecek, onlar yiyemeyecek."

ATHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ökkeş Balsuyu ise Türkiye'deki üniversitelerin tekstil bölümünden mezun olan öğrencilerin ve sektörde profesyonel olarak çalışan herkesin sahip oldukları kabiliyetleri artırmak amacıyla ATHİB olarak bu yarışmayı düzenlediklerini belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Zeki Kıvanç, tüketici tercihlerine göre üretim yapmanın önemine değinerek, tüketicilerin özgün tasarıma ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.

Kahramanmaraş'ın tekstil ve hammadde sektöründe başarılı illerin başında geldiğini kaydeden Kıvanç, "2018 yılında toplamda 16 milyon dolar, 2019 yılında 552 milyon dolar, 2020 yılında da ilk 8 ayında salgına rağmen 281 milyon dolar tekstil ürünleri ihraç etmeyi başarmış ve devam ettiren bir ilimizdir." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen katıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya savaşın eşiğinde! Sınırı ihlal eden savaş uçağını vurdular
Dünya

Dünya savaşın eşiğinde! Sınırı ihlal eden savaş uçağını vurdular

Tayvan ABD üretimi hava savunma sistemleri ile sınır ihlali yapan Çin'e ait Rus yapımı Su-35 savaş uçağını düşürdü.
İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Dikkat çeken açıklama
Ekonomi

İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Dikkat çeken açıklama

İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, yetki belgesi olmayan kişilerin denetlenip cezalar alacağını kaydederek, ikinci el fiyatlarında düşüşün söz ..
İşte CHP belediyeciliği! Vatandaş çöp dağlarına isyan etti
Siyaset

İşte CHP belediyeciliği! Vatandaş çöp dağlarına isyan etti

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Ata Sanayi Sitesi esnafı, belediyenin ilgisizliği nedeniyle çöp dağları oluşmasına tepki gösterdi
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı