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88’lik dedenin resim aşkı sergiyle buluştu

Eskişehir’de Kadri Türküm isimli bir ressam, 88 yaşında olmasına rağmen resim aşkıyla son zamanlarda çizdiği eserlerini bir araya getirerek sergi açtı.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:55
88’lik dedenin resim aşkı sergiyle buluştu

Eskişehir’de Kadri Türküm isimli bir ressam, 88 yaşında olmasına rağmen resim aşkıyla son zamanlarda çizdiği eserlerini bir araya getirerek sergi açtı.


Rehabilitasyon tedavisi gören Kadri Türküm’ün bugüne kadar çizdiği 150’den fazla eseri bulunuyor. Kadri dedenin Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde açtığı sergisinde ise 17 adet eseri yer alıyor. Yaşının verdiği zorluklara rağmen resim çizmeye devam Kadri Türküm açtığı sergiyle de adeta örnek oluyor. Sergisiyle ilgili bir açıklama yapan 88’lik çınar Türküm, "Resme bir dönem ara verdim. 150’den fazla resmim var. Eskişehir ve Ankara’da çok sergi açtım. Daha sonra rahatsızlığım nedeniyle bu hastanede tedavi görürken, Türkan hanımla yakından tanıştım. Onların ilgisini gördüm. Daha sonra beraber bir sergi açmayı düşündük ve kısa bir zaman sonra bu sergiyi açtık. Şu anda sergide 17 tane resmim bulunuyor. Serginin açılmasında Türkan hocam ve Melek hanımın emeği bulunuyor. Ben rahatsız olduğum için çok ilgilenemedim. Yani şu anda ayakta duruyorum ama hocalarımın desteği sayesinde. Yoksa dizlerim çok ağrıyor, onun tedavisindeyim" diye konuştu.


Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Başhekim Uzm. Dr. Türkan Tünerir ise, 88 yaşında olan bir kişinin hayata bağlılığını diğer hastalara da göstermek istediklerini belirterek, "Ressam Kadri Türküm bizim hastamız. Hem kendisine fizik tedavi uyguluyoruz hem de rehabilitasyon yapıyoruz. Rehabilitasyon biliyorsunuz, kişinin fiziksel, bedensel, psikolojik ve sosyal yönden en iyi halidir. Biz de hastamıza hem tedavi yaparak fiziksel yönde hem de sosyal ve psikolojik yönden destek vermek istedik. Bu sayede bu sergiyi düzenlemeyi düşündük. Kendisi çok mutlu oldu. Bir de kendisi 88 yaşında bir kişinin hayata bağlılığını tüm hastalarımıza göstermek istedik. Bizim buradaki diğer hastalara örnek olması açısından hem de çalışan gençlere örnek olması açısından bu sergiyi düzenledik ve diğer hastalarımızın da psikolojik ve sosyal rehabilitasyonuna katkıda bulunduk" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:55
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