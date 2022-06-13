8.8 milyar dolarlık ihracat rekoru kırıldı

Sektör, geçen ay 1 milyar 339 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. İhracattan en büyük payı 906 milyon dolarla İstanbul elde etti. Bu şehri 112 milyon 128 bin dolarla Bursa ve 94 milyon 278 bin dolarla İzmir takip etti. En çok ihracat gerçekleştirilen ülke ise 217 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 181 milyon dolarla İspanya ve 135 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. Geçen ay 174 ülke ile bölgeye ürün gönderen hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, aynı dönemde toplam ihracattan yüzde 7.1 pay aldı.