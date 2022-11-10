87 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale-Ayvacık açıklarında, yelkenliyle yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 87 düzensiz göçmen yakalandı, geçişi organize ettiği suçlamasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale-Ayvacık açıklarında, yelkenliyle yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 87 düzensiz göçmen yakalandı, geçişi organize ettiği suçlamasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, İtalya'ya gittiği belirlenen yelkenlide düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Bir süre takip edilen yelkenliye "TCSG-6" ve "KB-20" botlarıyla operasyon yapıldı.
Operasyonda çeşitli ülkelere mensup 87 düzensiz göçmen yakalandı.
Yelkenlideki 1 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.