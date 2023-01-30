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Yerel 86 yaşındaki emekli asker oğlunu öldürdü!
Yerel

86 yaşındaki emekli asker oğlunu öldürdü!

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde emekli asker Mehmet Aslan (86) tarafından tabancayla vurulan Osman Aslan (63) hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 16:16:00 -
86 yaşındaki emekli asker oğlunu öldürdü!

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde emekli asker Mehmet Aslan (86) tarafından tabancayla vurulan Osman Aslan (63) hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir'in İnönü ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde eşini öldürdükten sonra Bozüyük ilçesine gelen Mehmet Aslan, burada iki oğlunu ruhsatlı tabancasıyla vurdu. Erol Aslan (60) olay yerinde hayatını kaybederken diğer oğlu Osman Aslan ağır yaralandı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve buradan da tedavisine devam edilmesi için İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Osman Aslan, 2 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

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