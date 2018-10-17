THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

85 yıl sonra geri döndü! Müzede sergilenecek

Niğde'de 1933 yılında Göllüdağ'da bulunan geç Hititdönemine ait 2800 yıllık "Çift Aslan" heykeli, 85 yıl sonra Niğde Müzesi'nde sergilenecek.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:40
85 yıl sonra geri döndü! Müzede sergilenecek

Niğde Çiftlik ilçesi Kömürcü köyü yakınlarında 2 bin 172 metre rakımlı büyük bir tepeye kurulan geç Hitit dönemine ait yerleşkede 1933 yılında bulunan "Çift Aslan" heykeli, o dönemde Niğde'de müze olmamasından dolayı Kayseri Müzesi'ne gönderildi.

Heykel, yapılan girişimler sonucunda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün onayıyla Niğde Müzesi'ne nakledildi. Gerekli alt yapı çalışmasının ardından eser, teşhir edilecek.

Dış kapıdaki kolonları destekleyen ve altı parçadan oluşan heykel, beyaz andezit taşına işlenmiş 1 metre genişliğe, 1,5 metre yüksekliğe ve 2 metre uzunluğa sahip.

85 yÄ±l sonra geri dÃ¶ndÃ¼

Omuzları, ayakları, göğüsleri kaslı bir yapıya sahip ve yeleli şekilde işlenen, ağızları tehditkar şekilde açık olan aslanlar, yandan bir yarım ve kabartma daire gibi görünüyor.

Müzeyi gezen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzenin Anadolu arkeolojisini yansıtan önemli mekanlardan olduğunu söyledi.

Müzenin gerek içerisindeki ünik eserler gerekse eserlerin teşhir ve tanzimi açısından öne çıktığını belirten Şimşek, 2003'te Avrupa'da yılın müzesine aday gösterildiğini ve ilk üçe kaldığını anımsattı.

Şimşek, 1933'te Göllüdağ'daki kazı çalışmalarında bulunan "Çift Aslan" heykelin, Niğde Müzesi'ne kazandırıldığını anlatarak, "Bu eserin ilimiz müzesine yakıştığını ve burada sergilenmesinin uygun olacağını düşündük. Yapmış olduğumuz girişimler ve çalışmalar sonucu bu eserimizi Niğde Müzesine kazandırdık." dedi.

85 yÄ±l sonra geri dÃ¶ndÃ¼

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 11:40
  1. Kayseri
  2. Niğde Müzesi
  3. Çift Aslan Heykeli
  4. 85 yıl sonra geri döndü
  5. tarihi eser
  6. Hititler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    1170 nüfus memuru alımı yapılacak! Nüfus memur alım başvuruları ne zaman başlayacak?
    1. 1170 nüfus memuru alımı yapılacak!..
    2. Brunson davasına bakan savcıdan flaş..
    3. Çavuşoğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması
    4. Bir ülkeye daha kimlikle seyahat..
    5. Sadr'dan Trump'a "Sen firavunsun”
    6. Arap ülkelerinden Suudilere destek!
    7. Tecavüz edip öldürdüğü kızın babasının..
    8. TBMM Başkanı Binali Yıldırım:..
    9. Sadiku: Mustafa Denizli enerji getirdi
    10. Michael Frey'den Erzurumspor açıklaması!
    11. Çavuşoğlu, mevkidaşı Pompeo ile görüştü
    12. Barcelona resmen duyurdu! 'Arda..
    13. HDP %65 almıştı... Nihat Hatipoğlu AK..
    14. 'Tüm servetini kaybetti' denilmişti!..
    15. Niyetçiyi tokat attığı için öldürmüş!..
    16. ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları ne..
    17. Bahçeli, il başkanlarını toplayacak
    18. Kardeş ülke açıkladı! 20 milyar dolara..
    19. Arda'ya bir şok daha! "Şikayetçiyim"
    20. Başkan Erdoğan'dan sürpriz karar! Yeni..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...