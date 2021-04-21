85 yaşındaki Sultan nine ve oğlu çöp evde yaşıyor

Ramazan ayı dolayısıyla çalışmalar yapan Kovancılar Kızılay İlçe Başkanlığı, gelen bilgi üzerine gittiği bir adreste adeta çöplerden oluşan bir ev ile karşılaştı.

85 yaşındaki Sultan ninenin yıkılmak üzere olan evi, adeta bir çöp yığınına dönmüş durumda.

18 yıl önce kocasını kaybeden Sultan nine, kendi kardeşini vurduğu için bir oğlunun 17 yıldır hapiste olduğunu, yanındaki oğlunun da psikolojik olarak durumunun iyi olmadığını dile getirerek yetkililerden yardım istedi.

Ramazan çalışması esnasında kendilerine gelen bir bilgi üzerine bu adrese geldiklerini, ama karşılaştıkları manzaraya çok üzüldüklerini belirten Kovancılar Kızılay Başkan Yardımcısı Muhammed Can Kılınç şöyle konuştu:

İçerde çöp yığınları, birikmiş yemek atıkları, üst üste atılmış elbiselerden oluşan bir evle karşı karşıyayız. Görüntü kirliliğinin yanında kokudan insan içeride duramıyor. Bir insanın bu evde yaşaması imkânsız gibi. Bu pandemi sürecinde bu insanlar nasıl hastalanmamış, yerinde durabilmiş buna da hayret etmemek mümkün değil.

Çöp yığınlarından oluşan bir evde 85 yaşındaki Sultan Kılıç ve oğlu İsmail Kılıç adında 2 kişinin yaşadığını öğrenince eve geldiklerini dile getiren Kılınç, "Sultan ninenin diğer oğlu Kadir Kılıç 17 yıldır cezaevinde. Sultan ninemiz, yaşadığı mağduriyetler nedeniyle psikolojik sıkıntılar yaşıyor. Sultan nine yaşanabilir bir ev ortamı istiyor. Kendisi bize yaşlılığından dolayı temizlik ve ev işi yapamadığını, yaşadığı evin depremden dolayı ayakta zor durduğunu söyledi. Gerçekten de ev dikme ve ağaçlarla ayakta zor duruyor." dedi.

Bu yaşananların vebal olduğunu ve başta kendileri olmak üzere tüm ilçe halkı ve yetkililerin vebal altında olduğunu belirten Kılınç, tüm STK ve yetkili olanlardan yardım talebinde bulundu.

Böylesi bir evde yaşayan Sultan ninenin yalnızlaşma sonucu bu hayatı yaşamak zorunda kaldığını gözlemlediklerini belirten Kovancılar Kızılay Kadın Kolları Başkanı Tuğba Çakmak, tüm duyarlı vatandaşları yardıma çağırdı.