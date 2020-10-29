85 yaşındaki Hatice ninenin Türk bayrağı sevgisi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Hatice Fidan'ın, kendisini ziyaret eden belediye ekiplerinden Türk bayrağı istemesi duygusal anlara sahne oldu.

Kocaeli Büyüküşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Kandıra ilçesinin Teksen Mahallesi'nde yaşayan Hatice Fidan'ı ziyaret eden ekipler, kendisine bir isteğinin olup olmadığını sorunca "Türk bayrağı" cevabını aldı.

Bu yanıt karşısında duygulu anlar yaşayan ekipler, bunun üzerine yaptıkları çalışmayla Hatice ninenin bahçesine dikilen demir direğe Türk bayrağını astı.

Kendi elleriyle bayrağı göndere çeken Fidan, "Beni bu bayrak altında öldür ya Rabbi. Sabah kalktığımda Türk bayrağının dibinde olacağım." dedi.