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85 yaşındaki adamı 30 saat sonra böyle buldular!

Bingöl'de kayıp olan 85 yaşındaki Rami Doğan, ekiplerin çalışması sonucu 30 saat sonra bulundu.

29 Temmuz 2018 Pazar 15:33
85 yaşındaki adamı 30 saat sonra böyle buldular!

Bingöl Karlıova’nın Kaynak köyünde ikamet eden Rami Doğan (85), dün sabah saatlerinde ortadan kayboldu. Doğan'ın ailesi ve yakınları yaptıı aramada yaşlı adamı bulamadı. Bunu üzerine İlçe jandarma ekipleri ve Bingöl İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü’ne durumu bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Yapılan aramada yaşlı adam, köyden 7 kilometre uzaklıkta 3 bin rakımlı bir tepede 30 saat sonra bitkin bir şekilde bulundu.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 15:33
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  2. bingöl
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