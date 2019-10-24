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85 yaşında cezaevinde ölümü bekliyor

Sivas mazlumu Ahmet Turan Kılıç 56 farklı ilaç kullanıyor... Sivas mazlumları arasında yer alan 85 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç ağır hasta olmasına rağmen tahliye edilmiyor. Teröristler, küfürbaz laikçiler “yaş” gerekçesiyle cezaevine gönderilmiyor.

24 Ekim 2019 Perşembe 09:13
85 yaşında cezaevinde ölümü bekliyor

 Faruk Arslan  İstanbul 

Sivas mazlumları arasında hayat hikayesi en hazin isimler arasında yer alan 85 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç’a uygulanan zindan zulmü 26’ncı yılını doldurmaya yaklaşırken, sağlık durumu oldukça ağırlaşıyor. İleri yaşına rağmen tahliye edilmeyen Ahmet Turan Kılıç’ın 22 farklı hastalığın pençesinde olduğu ve 56 ilaç kullandığı belirlendi. Kılıç’ın hastalıkları ve ilaçlarının listesinin yer aldığı Kişisel Sağlık Fişi’nin hacmi ise tam 10 sayfa.

Sivas Madımak’ta 1993 yılında kahpe bir provokasyonun suçlusu olarak gösterilen Sivas mazlumlarının çilesi bitmiyor. Bina yakma eylemine karıştıklarına ilişkin hiçbir delil veya belge olmaksızın keyfi şekilde zindanlara tıkılan mazlumlar, 26 yıldır demir parmaklıklar arkasında adeta ‘engizisyon’ zulmünü yaşıyor. Bu mazlumlar arasında yer alan Ahmet Turan Kılıç, 85’inci yaşına girdiği Sivas Cezaevi’nde ağır sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. 1993’te Madımak hadisesinin yaşandığı süreçte Sivas Emniyet Müdürlüğü’ne ait televizyonu tamir ettikten sonra TV’ye konulan video kaseti izlerken ateist provokatör Aziz Nesin’i eleştiren, olaylar sırasında da TV tamiri yapan Ahmet Turan Kılıç, sırf tamir sırasındaki Nesin eleştirisinden dolayı ismi ‘kara liste’ye girdi. Tutuklama furyası başladığında kendisini cezaevi parmaklıkları arkasında bulan Kılıç, suçsuz olduğu için en yakın sürede serbest kalacağının hayaliyle hayata tutunmasına rağmen 26 yıldır gün yüzü görmedi.

22 hastalık, 56 ilaç

Sağlık durumu günden güne kötüye giden ‘Ahmet Amca’, cezaevinde 85 yaşına girdi. Azılı solculara, küfürbaz laikçilere, PKK’lı-FETÖ’cü teröristlere uygulanan “yaş” kriterinden bile faydalandırılmayan Ahmet Kılıç, ağır hastalıkların pençesine girdi. 85 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç’ın zindanda ağırlaşan sağlık durumunu gözler önüne seren 10 sayfalık Kişisel Sağlık Fişi (KSF) Raporu’na Akit ulaştı. Suçsuz yere girdiği Sivas Cezaevi’nde 26 yıldır çekmediği çile kalmayan, ilerleyen yaşına rağmen tahliye edilmeyen Ahmet Turan Kılıç’ın kullandığı ilaç listesini içeren 10 sayfalık raporda, mazlum Kılıç’ın tam 56 farklı ilaç kullandığı tespit edildi. Hayatta kalabilmek için ilaçlara bağlı olarak nefes alabilen Kılıç’ın KSF Raporu’na yansıyan 22 hastalığının bulunduğu kaydedildi.

Vücudunda hastalık kapmayan yeri yok

Kalp rahatsızlığından kas romatizmasına, solunum yolları enfeksiyonundan ülsere, hipertansiyondan damar sertliğine, göz enfeksiyonundan mide ve bağırsak enfeksiyonuna 22 hastalıkla boğuşan Kılıç’ın adeta sağlam yeri bulunmuyor. Ahmet Turan Kılıç’ın KSF Raporu’nda listelenen hastalıklarının bazıları şunlar: Kalp hastalığı, damar sertliği, vertigo, kas romatizması (miyalji), iltihaplı romatizma, alt solunum yolu enfeksiyonu, üst solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolları enfeksiyonu, mide ve bağırsak enfeksiyonu (gastroenterit), prostat büyümesi, ülser, kas romatizması (miyalji), iltihaplı romatizma, kansızlık (anemi), hipertansiyon, tırnak mantarı, ayak mantarı, kurdeşen (ürtiker), vitamin eksikliği, farenjit, akut idrar kaçırma, göz enfeksiyonu (konjonktivit), tekrarlayan aftlar, egzama...

İlaçlarla nefes alabiliyor

Ağır hastalıklarına rağmen zindan köşelerinde tutulan Sivas mazlumu Ahmet Turan Kılıç’ın ilaç listesi ise okurken dahi insanı yoracak kadar fazla. İlaçlarla hayata tutunmaya çalışan 85 yaşındaki ‘Ahmet Amca’nın Sivas Cezaevi’nde son dönemde kullandığı ilaçların listesi şöyle:

  1. Prabex 

  2. Zirid 

  3. Cabral 

  4. Thermove 

  5. Rantudil Forte 

  6. Diprospan 

  7. Hametan Krem 

  8. Advantan

  9. Patanol Oftalmik Solusyon

  10. Flexo Jel

  11. Panadol Extra

  12. Kloroben Gargara

  13. Augmentin

  14. Levopront Fort

  15. Theraflu Forte

  16. Maylex

  17. Dodex

  18. Katarin Fort

  19. Stafine Goz Damlası

  20. Monurol 

  21. Momecon 

  22. Nibulen Tirnak Cilası

  23. A-Ferin Forte 

  24. Zylet Oftalmik Suspansiyon

  25. Kestine 

  26. Iburamin Cold

  27. Tilcotil 

  28. Ercefuryl

  29. Deloday Tablet

  30. Tobrex Smloft

  31. Dermo-Trosyd

  32. Terbisil Sprey

  33. Tamprost Mr

  34. Fucidin W220gr Krem

  35. Beloc 

  36. Dolorex

  37. Vesicare

  38. Macrol

  39. Levopront Fort

  40. Tanflex Gargara

  41. Biofenac

  42. Muscoflex

  43. Dolgit Krem 

  44. Klamoks

  45. Andorex

  46. Oladin Goz Damlası

  47. Betaserc

  48. Benexol B12 

  49. Gipro

  50. Minoset

  51. Thermo-Rheumon

  52. Vermidon Plus

  53. Bi-Profenid

  54. Barca Sr

  55. Coldaway-C Film Tablet

  56. Klavunat Bid

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 09:13
  1. İstanbul
  2. Sivas mazlumları
  3. Ahmet Turan Kılıç
  4. Kişisel Sağlık Fişi
  5. Sivas Madımak
  6. engizisyon
  7. Sivas Cezaevi
  8. Madımak hadisesi
  9. Sivas Emniyet Müdürlüğü
  10. kara liste
  11. PKK
  12. FETÖ
  13. yaş
  14. Kişisel Sağlık Fişi (KSF) Raporu
  15. Akit
  16. KSF Raporu
  17. Kalp hastalığı
  18. damar sertliği
  19. vertigo
  20. kas romatizması (miyalji)
  21. iltihaplı romatizma
  22. alt solunum yolu enfeksiyonu
  23. üst solunum yolu enfeksiyonu
  24. idrar yolları enfeksiyonu
  25. mide ve bağırsak enfeksiyonu (gastroenterit)
  26. prostat büyümesi
  27. ülser
  28. kansızlık (anemi)
  29. hipertansiyon
  30. tırnak mantarı
  31. ayak mantarı
  32. kurdeşen (ürtiker)
  33. vitamin eksikliği
  34. farenjit
  35. akut idrar kaçırma
  36. göz enfeksiyonu (konjonktivit)
  37. tekrarlayan aftlar
  38. egzama
  39. Sivas mazlumu Ahmet Turan Kılıç
  40. ilaç listesi

YORUM YAZ

  • HakkıHakkı13 sa önce
    Bu millet için kahramandır. Sadece gerçekleri, doğru bildiklerini cesaret ile konuştuğu için hapse girmiş. Rahşan affı ile vatan haini ateistler dışarı çıkmasına rağmen onlar Müslüman oldukları için hayatlarının sonuna kadar zindanlara atıldılar.. Onlara haksızlık yapanlar da daha beter olsunlar..
  • TarafsızTarafsız18 sa önce
    "İbrahim alkılıç" kardeşim, sen bu adam için kararını vermişsin, cennete gönderiyorsun. Bilirsin ki bunu sadece Allah bilir, tövbe et günaha girme kardeşim. Şimdi sana soruyorum,kapalı bir odaya 37 kedi koysan odayı ateşe versen kediler bağıra bağıra yanarak can verseler vicdanın rahat olur mu? Allah seni cennetine kabul eder mi? Sivas'ta 37 İNSAN,37 CAN yakıldı kardeşim. Aylarca, yıllarca yargı devam etti bu adam da o yakanlardan diye mahkum edilmiş, suçlu ise neden çıksın? Suçsuz ise bunu içeride haksız yere yatıranları Allah'a havale edelim. Sen de Allah'a emanet ol kardeşim. İnsan yakmak nedir, yeniden düşün, içinden çıkamadıysan sadece parmağını ateşe sok, 10 saniye bekle o zaman anlarsın.
  • ZÜLFİKAR HAYBERZÜLFİKAR HAYBER18 sa önce
    İNSANIN BİRİKTİRDİĞİ ÇARESİZLİK KOVASINA BİR DAMLA DAHA ATAN BİR HABER....RABBİM BİZİ KORU
  • BİLİN İSTEDİMBİLİN İSTEDİM19 sa önce
    9 yıl ceza alan kaçak fetocu yakalanıyorcnn de alt yazı " feto dan aranan inşaat şirketi sahibi göz altına alındı " istanbul polisi paketlemiş 3 gün sonra dışarı neymiş hastaymışyetmemiş 8 yıl ceza alan içeride yatan kızı da dışarı , yahu adam motosiklet ile dolaşıyor ne iş,...yuhhhhhhh size yuh
  • Mehmet YILMAZMehmet YILMAZ19 sa önce
    KİMİSİ BODRUMDA MARMARİSTE CEZASINI YALISINDA ÇEKER, KİMİSİ MAPUS DAMINDA ÇÜRÜMEYE TERK EDİLİR...
  • TarafsızTarafsız19 sa önce
    26 sene önce bu adamın ne yaptığını nereden biliyorsunuz? 37 can yakıldı Sivas'ta 37 CAN. 5-10 sene sonra İmralı'daki cani de 85 yaşına geldi, hasta, çok ilaç kullanıyor diye evine mi göndersinler?Sadece parmağını ateşe sok 10 saniye bekle belki bir empati yaparsınız. Ateş,le insanı yaka yaka öldürmek nedir bilirmisiniz? Siz de hiç mi Allah korkusu, vicdan kalmamış?
  • İbrahim alkılıç İbrahim alkılıç 20 sa önce
    Dünyada adalet tecelli etmediği, gerçekleşmediği için RabbiTeala (cc) ahiret mahkemesini kuracak. "Dünyada adalet tecelli etse idi ahiret mahkemesine lüzum kalırmıydı?" diyor Bediüzzaman Hazretleri.
  • munir mitismunir mitis20 sa önce
    hemen cikarin disari bu adami derhal simdi
  • Abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin..Abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin..20 sa önce
    bu haci emminin haline ben de üzüldüm DE... herkes mazlumsa suclu kim
  • İbrahim alkılıç İbrahim alkılıç 20 sa önce
    O Medrese-i Yusufiye'de, bekleme salonunda misafir.Sonra onu gene geçici "mekanına" alacaklar ki; orası 47x47 M. ebadında mükellef bir salon. Daha sonra ebedi kalacağı mekana alacaklar.Burasınıngüzelliğini göz görmemiş, lezzetini ağız tatmamış.Ebedi, sonsuzmutluluk hayatının yaşanacağı bir yerdir orası, yanicennet. Ne mutlu o kardeşimize!
  • meşemeşe21 sa önce
    BENSİVAS MADIMAKOTELİVEBU OLAYLARDACEZA EVİNDEBULUNANLARINSUCLUOLDUKLARINA ASLAİNAANMIYORUM,BAŞ BAGLARKATİLLERİHALA YAKALANAMADI, BUNLAR GİBİBİNLERCESİVAR, CEZA EVLERİNDE , ADALETBAKANLIGIMIZÇOKACİLOLARAKSİVASMADURLARINISERBESBIRAKILMALARIİÇİNGEREKLİGİRİŞİMLERDE BULUNMASINI ALLAHRIZASIİSTİYORUM, CUMHURBAŞKANIMIZ DANBAKANLARIMIZDAN ,TÜM MİLLET VEKİLLERİNDE ALLAHRIZASIİÇİNSİVAS MADUR LARININ SERBES BIRAKILMASI İÇİN ELLERİNİ TAŞINALTINAKOYMALARINI İSTİYORUM,HDP Lİ AHMETTÜRKÜ SERBES BIRAKILDIVEBUNUNGİBİ BİNLERCEİNSAN VAR , ,,, TEŞEKÜR EDERİM ALLAHRAZIOLSUN ŞİMDİDEN,,,, SİVASMADURLARIDAN BENİM HİÇBİRAKRABAM YAKINIM YOK ,,, BUNUDABELİRTMEKİSTERİM,,,,
  • Nuri ErolNuri Erol21 sa önce
    Sivas Katliamı'nda gerçek suçlular kasıtlı olarak hiç ortaya çıkarılmadı veya çıkarılmak istenmedi. Suç protesto için orada bulunan veya tesadüf oradan geçenmasum Müslümanlara yıkıldı. Suçun arkasında gerçekte o zamanki derin devlet yani ordu, polis ve hukuk camiasında kadrolaşmuş mafya vardı. Hukuk mafyasındaki ateist ve komünist hakim ve savcılar kinlerinden dolayı masum Müslümanlarıyasalara göre değil de kendi ideolojilerine göre yargılayarak cezalandırdılar.Erdoğan dahi bugün Adalet Bakanlığına bağlı kurumlardaki hukuksal mafya elemanlarını tamamen bertaraf edebilmiş değildir.Sivas Davası savcı ve hakimleri bugün incelemeye alınsalar kesinlikle o zamanki derin devletle bağlantılı olan kadrolaşmış ateist ve komünist hukukçular oldukları anlaşılır.Anlaşılan o ki AKP'nin bu konuda adaleti icra etmeye niyeti hiç olmadı ya da muhalif baskılardan çekiniyor. O dönemde ordu, polis ve hukuktaki çete elemanları her suçu Müslümanlara yüklemek için var güçleriyle çalışıyorlardı.Sivas Davası'nda gerçek suçlular, devlette yuvarlanmış olan o zamanki İslam düşmanı hain ordu, polis ve hukuk mensubu görevlilerdir. Masum ve mazlumları yargılayanlar yargılanması gereken gerçek suçlulardır.Masum ve mazlumun hapiste çürümesinden dolayı önce devlet adına Erdoğan, sonra Adalet Bakanlığı adına bütün hukukçular vebal altındadırlar.Cumhurbaşkanı kendisini ve Türk milletini bu adaletsizlik zulümden tez kurtarmalıdır. Aksi takdirde Türk Hukuku, masum ve hasta Müslüman bir dedeye zulmeden bir kurum olarak belleğime kazınacaktır.
  • TunaTuna21 sa önce
    İlaçların neredeyse tamamı, basit ağrı kesiciler ve soğuk algınlığı ilaçlarından oluşuyor. Adamcağızı savunalım derken maalesef bir bilene danışmadan alelacele masa başında hazırlanan bu haberle, muhalif kesimlerin eline koz veriliyor.Biraz daha ciddiyet lütfen!
  • AliAli21 sa önce
    Acilen sayin erdogana duyrulur her seferinde adalet diyor bumu adalet
  • abdrhmnabdrhmn21 sa önce
    tc adaleşi güçlü ve zenginden yana çalışır burası wc şey tc işine gelirse yazıyor kanunlarımızda.
  • MücahidMücahid21 sa önce
    Yorumcu İs-hak kardeşim sana tamamen yürekten katılıyorum.
  • Murat soylubeyMurat soylubey22 sa önce
    Sevgilii abi Ahmet senı tanımam ama senden özür diliyorum derdinle dertlenemiyorum bir Mumin kardeşin olarak huzuru Mahşerde bizden şikayetci olma çünkü bizde çaresiz kendi devletimiz yokki çok üzgünüm.
  • ................22 sa önce
    Tamamiyle amerikan iç sorun çıkarmak için kurban edilen garibanlar..Elbette onlar yapmadı...Ama amerika cia öyle bir ayarlıyor ki bütün deliller bu garibanları gösteriyor. Mahkemede haliyle delillere dayanarak hüküm veriyor. Biraz da medya yardımcı oluyor. Neyse herşey bir sınav..Rabbim nasıl Yusuf peygamberimizi 20 yıl gençliğinin baharında hapisle sınadıysa bu kullarınıda da sınamış... Rabbim dilese onlar çıkardı. Dilemediyse onlar için hayr vardır lakin o hayrı görüp ona göre davranış sergilemek. Cennet hiç kolay değil. İnşallah cennetle müjdelenirler. Biz kendimize yanalım. velhamdü rabbil alemin..
  • sukrusukru22 sa önce
    Bir domuz kadar sağlıklı vatan hainleri hasta ayağına tahliye olup belediye başkanı bile olabiliyor ama suçu bile sabit olmayan bir müslüman yaşlı adam hapiste ölmeyi bekliyor.yazıklar olsun.
  • meleknurmeleknur22 sa önce
    YETKİLİLER NEDEN GÖRMEZLER? NEDEN BİLMEZLER? AHMET TÜRK Ü NASIL FARK EDİP ÇIKARDILAR? SEBEP NEYDİ? AHMET TÜRK ÜGÖRENLER NİCE OLDU? AHMET TÜRK İLE BU ADAMCAĞIZIN ARASINDAKİ FARK NEKİ? BİRİ KİMİ DESTEKLİYOR DİĞERİ KİMİ DESTEKLİYOR? ARTIK GÖRMEK FARK ETMEK ZAMANI
  • fatihfatih22 sa önce
    28 şubat mağdurlarıda hala hapisde ama tayyip erdoğanhala kılını kıpırdatmıyor her 10 senede bir müslümanları kıyıyorlar kimsenin sesi çıkmıyor şimdide fetö bahanesi ile müslümanlar hapisde gerçek fötücüler amerikada gününü gün ediyor bizim gariban müslümanlar hapisde sürünüyor sağcısıda gelse müslümana kıyıyor solcusuda gelse müzlümana kıyıyor kimsede tayyip erdoğana bunları sormuyor yada soramıyor sözde müslüman devlet adamı sözde namaz kılan başkan sevsinler seni hep yalan hep üç kağıt.
  • DADAŞDADAŞ22 sa önce
    sapa sağlam ahmet türk çıkıyorda kıyamet bugerçek mağdurun başınamı koptu
  • Allahın izniyleAllahın izniyle22 sa önce
    sivas'ta insanları canlı canlı yakan hainlere verilen cezalar az bile... kıssas uygulanması lazım.
  • selim ömeroğluselim ömeroğlu22 sa önce
    ahmet türk bundan daha fazla hastaydıkı onu sağlık sebeblerinden dolayı çıkarttılar ?
  • Paşa KeskinPaşa Keskin22 sa önce
    Bu ayıp sayıp Cumhurbaşkanı'na aittir. Bir ayağı mezarda, üstelik mazlum olduğu her halinden anlaşılan Müslüman olan bir yaşlıyı affetmemek akıl işi değildir.Terörist olsaydı keyf bağışlamak ve şirin görünmek uğruna Cumhurbaşkanı'nca muhtemelen çoktan bu mazlum affedilirdi. Yenı Akit de böyle durumu şimdiye dek haberleştirmediğinden ötürü ayıba ortaktır. Artist, şarkıcı, manken olsaydı Yeni Akit hemen duyururdu. Ey gazete camiası, ayıbınızı bilin artık!
  • Mustafa Kemal Akarsu Mustafa Kemal Akarsu 22 sa önce
    Yazıklar olsun. Hiç vicdan kalmamış.
  • USANI YORUMUSANI YORUM23 sa önce
    SEVGİLİ AKİT, BEN BU KONUDA YORUM YAZMAKTAN USANDIM, ALLAH RAZI OLSUN SİZ HABER YAPMAKTAN USANMADINIZ. USANMAYIN DA... SİZDEN BAŞKA O İNSANLARI HATIRLAYAN DA YOK ZATEN...ERGENEKONCULAR GİBİ YENİDEN YARGILANSINLAR, GERÇEKTEN SUÇLU OLANLAR CEZALARINI ÇEKMEYE DEVAM ETSİNLER AMA SOKAKTAN TOPLAYIP, DELİLSİZ BELGESİZ İÇERİDE YATANLARI BIRAKSINLAR ARTIK. YETMEDİ Mİ SUÇSUZ YERE YATTIKLARI... ADALET BAKANI DUY ARTIK AKİT'İN VE HAKKIN SESİNİ...
  • ORHAN İNANORHAN İNAN23 sa önce
    BU PKK LILARIN VE KOMÜNİSTLERİN MİLLETE VE DEVLETE YAPTIĞININ YÜZDE BİRİNİ SAĞ KESİM YAPSA İDİ,SOYUNU SOPUNU KURUTURLARDI..BU NASIL BİR PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK İSE DEVLET DE ONA UYMUŞ..KİMSE DE BU OLANLARI SORGULAMIYOR..HANİ BAŞBAĞLARDA KATLEDİLEN 33 MASUM İNSANIN KATİLLERİ..BİR KİŞİ BİLE CEZAEVİNDE DEĞİL..O ZAMAN TUTULANLARI DA SALDILAR VE HUZURA KAVUŞTULAR..ADALET ADİL OLMAK ZORUNDA..DEVLET GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDA..FAİLİ MEÇHUL KAVRAMINI ORTADAN KALDIRMAK ZORUNDA..ESKİ DOSYALAR AÇILIP YENİDEN İNCELENMELİ VE OLAYIN FAİLLERİ TESPİT EDİLMELİ..KARARTMA YAPAN ,DELİLLERİ YOK EDENLER BULUNMALI ..ÖZELLİKLE SİVAS VE BAŞBAĞLAR OLAYLARININ AYDINLATILMASI,HEM MİLLET İÇİN HEM DEVLETİN BEKASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ..
  • İs-hakİs-hak23 sa önce
    Ey adalet bakanı ölümden beter çin zulmünden de beter insanım diyen herkesin yüreğini parçalayan adınıbile koyamadığım bu şenaate daha nekadar, kalbini kapatacaksın vallahil aziiim yarın ahirette başın beladadı vede herkes yetkisi nisbetinde mesuldür
  • Mahmut OzMahmut Oz23 sa önce
    Bizim dindar Cumhurbaskanimiz kufurbaz azgin kamalistlerden korktugu icin af yetkisini bu mazlum mustazaf icin kullan(a)miyor,oysa ,laikci sezer ayni yetkiyi azli solculara,dhkpc'lilere kullanmaktan hic cekinmemisti.
  • ihsanihsan23 sa önce
    sivas olayları fetö cü leden çıkmadımı hala hapiste zulum ediliyor bunlara.
  • yobaz tayfayobaz tayfa23 sa önce
    laikçi diye bir tabir yok ...

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