85 yaşında cezaevinde ölümü bekliyor

Faruk Arslan İstanbul

Sivas mazlumları arasında hayat hikayesi en hazin isimler arasında yer alan 85 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç’a uygulanan zindan zulmü 26’ncı yılını doldurmaya yaklaşırken, sağlık durumu oldukça ağırlaşıyor. İleri yaşına rağmen tahliye edilmeyen Ahmet Turan Kılıç’ın 22 farklı hastalığın pençesinde olduğu ve 56 ilaç kullandığı belirlendi. Kılıç’ın hastalıkları ve ilaçlarının listesinin yer aldığı Kişisel Sağlık Fişi’nin hacmi ise tam 10 sayfa.

Sivas Madımak’ta 1993 yılında kahpe bir provokasyonun suçlusu olarak gösterilen Sivas mazlumlarının çilesi bitmiyor. Bina yakma eylemine karıştıklarına ilişkin hiçbir delil veya belge olmaksızın keyfi şekilde zindanlara tıkılan mazlumlar, 26 yıldır demir parmaklıklar arkasında adeta ‘engizisyon’ zulmünü yaşıyor. Bu mazlumlar arasında yer alan Ahmet Turan Kılıç, 85’inci yaşına girdiği Sivas Cezaevi’nde ağır sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. 1993’te Madımak hadisesinin yaşandığı süreçte Sivas Emniyet Müdürlüğü’ne ait televizyonu tamir ettikten sonra TV’ye konulan video kaseti izlerken ateist provokatör Aziz Nesin’i eleştiren, olaylar sırasında da TV tamiri yapan Ahmet Turan Kılıç, sırf tamir sırasındaki Nesin eleştirisinden dolayı ismi ‘kara liste’ye girdi. Tutuklama furyası başladığında kendisini cezaevi parmaklıkları arkasında bulan Kılıç, suçsuz olduğu için en yakın sürede serbest kalacağının hayaliyle hayata tutunmasına rağmen 26 yıldır gün yüzü görmedi.

22 hastalık, 56 ilaç

Sağlık durumu günden güne kötüye giden ‘Ahmet Amca’, cezaevinde 85 yaşına girdi. Azılı solculara, küfürbaz laikçilere, PKK’lı-FETÖ’cü teröristlere uygulanan “yaş” kriterinden bile faydalandırılmayan Ahmet Kılıç, ağır hastalıkların pençesine girdi. 85 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç’ın zindanda ağırlaşan sağlık durumunu gözler önüne seren 10 sayfalık Kişisel Sağlık Fişi (KSF) Raporu’na Akit ulaştı. Suçsuz yere girdiği Sivas Cezaevi’nde 26 yıldır çekmediği çile kalmayan, ilerleyen yaşına rağmen tahliye edilmeyen Ahmet Turan Kılıç’ın kullandığı ilaç listesini içeren 10 sayfalık raporda, mazlum Kılıç’ın tam 56 farklı ilaç kullandığı tespit edildi. Hayatta kalabilmek için ilaçlara bağlı olarak nefes alabilen Kılıç’ın KSF Raporu’na yansıyan 22 hastalığının bulunduğu kaydedildi.

Vücudunda hastalık kapmayan yeri yok

Kalp rahatsızlığından kas romatizmasına, solunum yolları enfeksiyonundan ülsere, hipertansiyondan damar sertliğine, göz enfeksiyonundan mide ve bağırsak enfeksiyonuna 22 hastalıkla boğuşan Kılıç’ın adeta sağlam yeri bulunmuyor. Ahmet Turan Kılıç’ın KSF Raporu’nda listelenen hastalıklarının bazıları şunlar: Kalp hastalığı, damar sertliği, vertigo, kas romatizması (miyalji), iltihaplı romatizma, alt solunum yolu enfeksiyonu, üst solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolları enfeksiyonu, mide ve bağırsak enfeksiyonu (gastroenterit), prostat büyümesi, ülser, kas romatizması (miyalji), iltihaplı romatizma, kansızlık (anemi), hipertansiyon, tırnak mantarı, ayak mantarı, kurdeşen (ürtiker), vitamin eksikliği, farenjit, akut idrar kaçırma, göz enfeksiyonu (konjonktivit), tekrarlayan aftlar, egzama...

İlaçlarla nefes alabiliyor

Ağır hastalıklarına rağmen zindan köşelerinde tutulan Sivas mazlumu Ahmet Turan Kılıç’ın ilaç listesi ise okurken dahi insanı yoracak kadar fazla. İlaçlarla hayata tutunmaya çalışan 85 yaşındaki ‘Ahmet Amca’nın Sivas Cezaevi’nde son dönemde kullandığı ilaçların listesi şöyle: