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85 saniyede 1 milyar dolarlık satış yaptılar

Çin'de her yıl 11 Kasım'da kutlanmakta olan Singles' Day (Bekarlar Günü) festivalinde, Alibaba.com, 85 saniyede 1 milyar dolarlık satış yaptı.

11 Kasım 2018 Pazar 15:02
85 saniyede 1 milyar dolarlık satış yaptılar

En güçlü ikinci ekonomiye sahip Çin, her yıl 11 Kasım’ı Bekârlar Günü olarak kutluyor. Her özel gün gibi bu gün de alışveriş dünyası için yeni bir konsept anlamına geliyor. Dünyanın en büyük alışveriş festivali olarak da bilinen Bekârlar Günü’nde gözler, her yıl olduğu gibi bu yıl da online alışveriş sitesi Amazon’un Çinli rakibi Alibaba Group’taydı.

İki sene önce 3. 9 milyar dolarlık satış rakamına ulaşan Alibaba, geçen yıl sadece 12 saatte değeri 18 milyar doları aşan ürün sattı. İnternet sitesinden yapılan alışverişler, iki dakikada bir milyar doları, bir saatte 10 milyar doları buldu.

Alibaba bugün başlayan festival kapsamında ise 85 saniyede 1 milyar dolarlık satış yaptı.

Geçen yıl Black Friday'i geçmişti

Çin’in “tüketim ölçeri” olarak bilinen bu gün, geçtiğimiz yıl ABD’nin alışveriş festivalleri Black Friday ve Cyber Monday’in toplam satışını geçmişti. Geçen yılki 17.7 milyar dolarlık satıştan sonra Çin para birimi yuan, dolar karşısında güçlenmişt

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 15:02
  1. 11 Kasım’ı Bekârlar Günü
  2. Çin
  3. Alibaba.com
  4. Rekor satış
  5. 85 saniyede 1 milyar dolar satış yapıldı

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