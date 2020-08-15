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Aktüel

847. Sudan Koyun Geçirme Yarışması "temsili" yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-08-15 16:58:17 -
847. Sudan Koyun Geçirme Yarışması "temsili" yapılacak

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde yer alan ve 847 yıllık geçmişi olan Sudan Koyun Geçirme Yarışması, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "temsili" yapılacak.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, AA muhabirine, geleneksel yarışmanın bu yıl pandemi tedbirleri nedeniyle sadece temsili geçit töreni ile yapılacağını söyledi.

Akcan, "Geleneklerimizi sürdürmek adına tüm sağlık ve güvenlik önlemlerimizi alarak birkaç çobanın elçi adını verdiği koyununu sudan geçirmesine izin vereceğiz. Onu da geleneğimiz bozulmasın diye yapacağız. Kesinlikle seyirci kabul etmeyeceğiz." dedi.

Akcan, temsili geçişin Aşağıseyit Mahallesi Köprübaşı mevkisinde Büyük Menderes Nehri kenarında yapılacağını belirtti.

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