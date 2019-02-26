0553 313 94 23

83 Yaşındaki Nazmiye Nine Şifayı Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi’nde buldu

10 yıldır şiddetli diz ağrısı çeken 83 yaşındaki Nazmiye Ercan, Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesinde geçirdiği operasyon ile sağlığına kavuştu.

26 Şubat 2019 Salı 11:02
83 Yaşındaki Nazmiye Nine Şifayı Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi’nde buldu

10 yıldır şiddetli diz ağrısı çeken 83 yaşındaki Nazmiye Ercan, Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesinde geçirdiği operasyon ile sağlığına kavuştu. Yere basamaz halde gelen Nazmiye Ercan Hastanede yapılan başarılı operasyon sonrası yürüyerek hastaneden çıktı.


Develi’de oturan ve bir çok hastane gezen 83 yaşındaki Nazmiye Ercan en son çare olarak Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi’nde görev yapanOrtopedi ve Travmotoloji Uzmanı Op. Dr. Enes Uluyardımcı’ ya başvurdu. Kendisini muayene eden ve tetkiklerini yapan Dr. Uluyardımcı dizde kırık ve 10 yıl önce takılan protezde de çökme olduğunu tespit etti. Hızlı bir şekilde ön hazırlıkları tamamlanan Nazmiye Ercan’ın operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleşti.


Ameliyatı gerçekleştiren Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Enes Uluyardımcı, yaptıkları incelemelerde Nazmiye Ercan’ın dizlerinde deformitenin başladığını belirterek, " Hastamız 83 yaşında Nazmiye Hanım sağ dizinden 10 yıl önce diz protezi dediğimiz bir ameliyat geçirmiştir. Daha sonra enfeksiyon nedeniyle tekrar bir ameliyat daha geçiriyor. Devamında tam olarak bilmediğimiz bir zamanda dizindeki protezde bir çökme ve kemikte de bir kırık oluşuyor. Hastamız yere basamaz hale geliyor. Teyzemizin durumu biraz ilerlemiş durumda olup tekrar ameliyat olması gerekiyordu. İlk ameliyata göre daha büyük bir ameliyat gerektiriyordu. Yaşı da ileri olduğu için sonrasında yoğun bakım hizmetleri de gerekmekteydi. Burada anestezi doktorumuz da hastamızla hem ameliyat öncesi hem ameliyat sonrası çok ilgilendi. Ameliyat başarılı bir şekilde geçti.


Teyzemiz öncesinde yürüyemiyordu. Her bastığında şiddetli ağrısı oluyordu. Dizi de eğri durumdaydı. Ameliyattan sonra Şu an üzerine basıp yürüyebiliyor ve ağrıları azaldı. Dizini ameliyattan önce 30 derece kadar bükülebiliyordu. Şu an 90 derece üzerinde bükebiliyor.


Hastanemizde ortopedi ameliyatları kapsamında hemen hemen birçok ameliyatı yapabilecek kapasiteye sahibiz. Gerek protez ameliyatları gerek kırık ameliyatları.


Bunun dışında burası bir kayak merkezi. Sonuçta Erciyes’te kayak kazası çok oluyor. Özellikle çapraz bağ kopmaları kırıklar bağ yaralanmaları sıklıkla olmakta. Bunlar içinde kapalı ameliyatlar yapmaktayız. Spor cerrahisi adı altında artroskopik ameliyatlar.Bununla ilgili yeni bir cihazımız geldi Bu cihazın tüm donanımları var. Ameliyat masasında kayıt bile alabiliyoruz. Dolayısıyla bu tarz kapalı ameliyatları burada yapabiliyoruz” dedi.


Nazmiye nine ise “ Ben buralıyım. Ağrılarım çoktu. Hiç yürüyemiyordum. 10 adım atıp oturuyordum. 10 sene oldu. 10 senedir çekiyordum. Doktorum ben seni ameliyat ederim dedi. Cesaret etti. Beni ameliyat etti. Çok şükür Allah’ıma. Daha iyi oldum iyileştim. Tüm yetkililerden, hepinizden Allah razı olsun” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    10 farklı evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı
    1. 10 farklı evden hırsızlık yaptıkları..
    2. Beşiktaş’ta rüzgar tersine döndü
    3. “Yaşama Yol Ver”protokolü imzalandı
    4. Bartın Belediyesi’nden kadınlar..
    5. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek..
    6. “Oyna Kazan” Vodafone Vitrin ailesine..
    7. Yol ekipleri Kahveciler Sokak’ta
    8. 1. Lig’in agresifi Altay
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a evinin önünde..
    10. Malatya güreş takımı 1. Oldu
    11. KAYÜ’de LÖSEV Yararına Kermes..
    12. Bartın Üniversitesi’nde “Kıbrıs Türk..
    13. Balıkesirli lokantacı tanzim satış..
    14. Diyarbakır’da Vergi Haftası kutlanmaya..
    15. Tekvando il birincisinden Müdür..
    16. Metabolizma hızlandırmak yaşlandırıyor
    17. Şişli'de işçilerin grevi nedeniyle..
    18. Bitlis'te PKK operasyonu: 5 tutuklama
    19. Kahramankazan ‘Sıfır Atık İlçesi’..
    20. İlçe tamamen yenilenecek! Tiryaki,..
    21. Tapuda rüşvet operasyonu: 20 gözaltı
    22. Kepez’e 2 yeni eser
    23. İspir’de kurtuluş coşkusu
    24. Başkan Şenol, Marmabirlik’i ziyaret..
    25. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun..
    26. AOSB Futbol Turnuvası’nda heyecan..
    27. Bakan Soylu: "İstanbul’a tarihinin bir..
    28. Tatvan’da silah ve mühimmat ele..
    29. İsrailli bakana 11 yıl hapis cezası
    30. DP'den YSK'ya Burhanettin Kocamaz..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti