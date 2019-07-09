81 ilin UMKE ekipleri Malatya’da tatbikat yapacak

81 ilde faaliyet yürüten Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), 22-27 Temmuz tarihleri arasında Malatya’da tatbikat gerçekleştirecek.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, afete müdahale kapasitesinin artırılması, mevcut bilgi ve becerilerin geliştirilmesinin yanı sıra kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışma ortamının sağlanabilmesi amacıyla 22-27 Temmuz 2019 tarihinde Malatya sınırları içerisinde 8. Ulusal UMKE tatbikatının gerçekleştirileceğini açıkladı.

Malatya’da Şeker Fabrikası yerleşkesinde tatbikatın yapılacağını belirten Bentli, “Bu kapsamda, deprem ve depreme bağlı gelişen acil durumların yaşandığı senaryo doğrultusunda ulusal düzeyde sağlık hizmet grubu operasyon planının destek çözüm ortakları ile birlikte Acil ve Afetlerde sağlık hizmetlerinin ilk 72 saatte ulusal düzeydeki etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Şeker Fabrikası yerleşkesinde kurulacak olan Sahra hastanesi ve seyyar hastanenin kurularak işletilmesini sağlamak. Ulusal seviyede farklı illerden gelen UMKE ekiplerinin koordinasyonunu değerlendirmek. Sağlık Çalışanlarının tıbbi müdahale sırasında iş güvenliği önlemlerini, Sağlık hizmet grubunun, destek çözüm ortakları ile işbirliğini ve koordinasyonunu Acil ve Afetlerde sağlık hizmetlerinin haberleşme ve iletişim yeteneğini değerlendirmek hedeflenmiştir. Tatbikat ile ilgili hazırlık çalışmaları Müdürlüğümüzce sürdürülmektedir” ifadelerine yer verdi.

Bentli, tatbikata Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye 20’den fazla yabancı ülkeden üst düzey temsilciler ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa ve Türkiye ofisinden de üst düzey personelin katılım sağlayacağını söyledi.

Bentli ayrıca, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planının da tatbikatta icra edileceğini belirterek, Sağlık Müdürlüğünde kurum müdürleri, yöneticileri ve yetkilileri ile koordinasyon ve işbirliği toplantısı düzenlediklerini söyledi.