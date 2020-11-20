'81 İlimizi birbirine bağlayacağız'

Akit Ekonomi

Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurum, hem yeni projeleri hem de 2023 hedefleriyle ilgili detayları paylaştı. Kurum, şehirleri dijitalleştirmek ve her alanda iddialı kılmak için seferber olduklarını dile getirdi.

Yeni yatırımlar geliyor

“Şehirlerimizde bir yandan tarihi, kültürü ve medeniyeti koruyacağız diğer yandan yeni ihtiyaçlara uygun yatırımlara yöneleceğiz” ifadesini kullanan Kurum, şöyle dedi: “Bu ikisini başarmadan şehirlerimize hakkıyla hizmet etmiş olamayız. Gelinen aşamada şehirlerimizde yeni normale ve dijital çağa uyumun yol haritalarını hazırlıyor, yerel yönetimlerimizi de hizmetlerini kolaylaştıracak akıllı sistemlerle donatıyoruz. Bu çalışmaları belli bir program dahilinde, sistematik bir şekilde ortaya koyabilmek için 24 Aralık 2019 tarihinde Milli Akıllı Şehirler Eylem Planımızı ilan ettik.”

Geleceği yakalayacağız

Kurum, Türkiye’nin 81 ilini yeni teknolojilerle 2023’e ve 2053’e hazırladıklarına dikkat çekerek, “Bu minvalde önemli adımlar atıyoruz, atacağız. Doğal koruma alanlarını OECD raporu kapsamında yüzde 17’ye çıkaracağız. Akıllı belediyeciliğin önemi ortada. Çağını yakalamayan şehirlerin bir süre sonra cazibelerini yitirmeye mahkûm oldukları bir hakikat. Biz de bu hakikati görüyor ve tarihimizi koruyacağız ayrıca yatırımlarla geleceği yakalayacağız” açıklamalarında bulundu.

Dönüşüm çalışmalar hızlandı

Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Kurum, şunları kaydetti: “Ne yazık ki ülkemizin yüzde 66’sı deprem riskiyle karşı karşıya. Bir asırda 6’nın üzerinde onlarca deprem meydana geldi. Bu depremlerde 80 bin canımızı toprağa verdik. Ama Cumhurbaşkanımızın liderliğinde pek çok alanda olduğu gibi depreme hazırlık konusunda da devrim niteliğinde kararlar aldık. İnşallah bu yıl içerisinde 1 milyon rakamına ulaşacağız ve 1 milyon konutla 5 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini emniyet altına almış olacağız. 2012’den bu yana 1 milyon 350 bin konutu dönüştürdük. İstanbul’da da 64 riskli bölgede 17 bin riskli yapımıza dair çalışmalarımızı hızlıca başlattık.” Metropolde 300 bin konutu acil bir şekilde dönüştürmeyi hedefliyoruz. Çok şükür, İstanbul’umuzda 39 ilçede 64 riskli alanda kentsel dönüşüm konutları yükseliyor.”

Ekolojik koridorlar açılacak

Ayrıca Kanal İstanbul Projesi’nin önemini vurgulayan Kurum, şöyle konuştu: “Türkiye’nin belki de dünyanın en büyük kentsel dönüşüm rezerv alanlarından biri de Kanal İstanbul güzergahımız. Kanal İstanbul’un 3 etabının çevre düzenini onayladık. Bu proje, örnek bir medeniyet projesidir. Planlama alanının yüzde 52’sini sosyal donatı alanı olarak belirledik. Ekolojik koridorlar açacağız ki İstanbul’umuz iklim değişikliğinden en az etkilensin. İçinde teknoloji merkezleri ve üniversiteler olacak. Konutlarımız zemin artı 3’ü, 4’ü geçmeyecek. Yeni yapılacak konutlardaki 500 bin nüfus öngörüyoruz, rezerv konutlar olacak. Yeni bir nüfusu bu alana getirmeyeceğiz. Kanal İstanbul asrın projesidir. Kanal İstanbul ve diğer projelerimizin İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah İstanbul’umuza 54 bin metre kare yeşil alan kazandıracağız.”