81 ilde sela sesleri!

Saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelinde selalar okundu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın genelgesine göre; 15 Temmuz Cuma gününü 16 Temmuz Cumartesi gününe bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye'deki 90 bin caminin tümünde eş zamanlı olarak selalar okunacağı belirtilmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın genelgesinde 15 Temmuz Cuma gününü 16 Temmuz Cumartesi gününe bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye'deki 90 bin caminin tümünde eş zamanlı olarak selalar okunacağı ve ayrıca merkez ile 15 Temmuz etkinliklerinin yapıldığı bölgelerdeki camiler sabah namazına kadar açık tutulacak, minarelerin ışıkları yakılacağı belirtilmişti.