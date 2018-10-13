81 ilde kalpler Gazze için attı

İHH, Gazze’ye uygulanan ablukanın 12. yılında ağırlaşan şartları hafifletmek amacıyla Türkiye genelinde “Gazze’ye Yardım Cuması” adı altında kampanya başlattı. Yürekleri ümmet aşkıyla çarpan yüz binler, 81 ildeki merkez camilerinde buluştu. Kampanyanın ilk bağışını Büyük Dönüş Yürüyüşü’nde ayağından ağır yaralanan ve Türkiye’de tedavisi devam eden Meryem Ebu Matar İstanbul’dan yaptı.

Yapmış olduğu insani faaliyetlerle adından sıkça söz ettiren İHH, dün Cuma namazı sonrası 81 ilde Gazze sevdalılarını bir araya getirdi. “Gazze’ye Yardım Cuması” temasıyla cami avlularını dolduran müminler Filistin’in sahipsiz olmadığını haykırdı. Etkinliğin İstanbul’daki buluşma adresi ise Fatih Camii oldu.

Bir gün Kudüs’e yürüyeceğiz

Gazze ve Kudüs aşkıyla çarpan yüreklerin doldurduğu Fatih Cami avlusunda bir konuşma gerçekleştiren İHH Başkanı Bülent Yıldırım, “BM’nin oradaki çalışmalarını yürüten kuruluşları da ABD yardımları kestiği için yardım etmeyi bıraktı. Kahrolsun Amerika! ABD kalkmış Kudüs’ü başkent ilan etmiş. Biz ise bir gün Kudüs’e yürüyeceğimiz günü bekliyoruz. Gazze’ye Kara Konvoyu yaptık, Mavi Marmara yolculuğunu yaptık. Şimdi de insanlarımızı bilinçlendireceğiz ve Gazze halkı ile kucaklaşmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Gazze’ye Yardım Cuması” hedefiyle bir araya gelen yüzbinler ümmet olmanın şuurunu bir kez daha yaşadı. 81 ilin tamamında bir araya gelen Gazze sevdalıları, terör devleti İsrail’in zulümlerini telin ederken, Gazze’ye yardım elini uzatmak için and içti. Etkinliğin İstanbul ayağındaki buluşma noktası ise Fatih Camii avlusu oldu.

Sahipsiz değiller

Cuma namazı sonrası akın akın tarihi camiye akın eden müminler, Filistin’in sahipsiz olmadığını gösterdi. Burada bir konuşma gerçekleştiren İHH Başkanı Bülent Yıldırım, “Gazze’de ambargo kalkmış olsa insanlar yürürken neden şehit ediliyor? Neden insanların kolları, bacakları kopartılıyor? Üzülerek söylüyorum ki ambargo ve abluka kalkmamıştır. Elektrik verilmiyor. Hastaneler çalışamıyor. Sanayi işlemiyor. Şu anda 4 binden fazla acil ameliyat bekleyen hasta var. İlaç yok, tıbbi malzeme yok, gıda yok. 12 yıl oldu. 2006’dan beri havadan denizden ve karadan oraya ambargo uygulanıyor. Gazze adeta bir açık cezaevi. İnsanlar sessizce katledilmeye devam ediyor” dedi. Gazze’nin İslam dünyası için önemli olduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

Ümmeti bilinçlendireceğiz

“BM’nin oradaki çalışmalarını yürüten kuruluşları da ABD yardımları kestiği için yardım etmeyi bıraktı. Kahrolsun Amerika! ABD kalkmış Kudüs’ü başkent ilan etmiş. Biz ise bir gün Kudüs’e yürüyeceğimiz günü bekliyoruz. Gazze’ye Kara Konvoyu yaptık, Mavi Marmara yolculuğunu yaptık. Şimdi de insanlarımızı bilinçlendireceğiz ve Gazze halkı ile kucaklaşmak için elimizden geleni yapacağız.”

Filistin konusunda sadece Başkan Erdoğan’ın dik durduğunu hatırlatan Bülent Yıldırım, “Artık utanma zamanı gelmedi mi? Toplantı yapıp masalardan savunmayın, koltuklarınızdan inin. Yaşasın zalimler için cehennem! Artık Türkiye dışındaki liderlerden bir beklentimiz yok. Artık halkın meydanlara inme zamanıdır. Ey Müslüman cemaatler, silkelenin. Para, konfor ve makam sizi yutmasın” diye konuştu.